Η τροπική καταιγίδα Ιντάλια ενισχύεται και απειλεί τη Φλόριντα - Σε επιφυλακή οι κάτοικοι

Η τροπική καταιγίδα Ιντάλια αναμένεται ότι θα ενισχυθεί και θα μετατραπεί σε απειλητικό τυφώνα καθώς μετακινείται προς τα παράλια της Φλόριντας στον Κόλπο του Μεξικού, όπου οι αρχές προτρέπουν εκατομμύρια κατοίκους να προετοιμαστούν για εκκένωση, ενόψει της άφιξής της, νωρίς το πρωί της Τετάρτης, τοπική ώρα.

Η Ιντάλια, που συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας 105 χλμ./ώρα, βρισκόταν σήμερα το απόγευμα σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων δυτικά της Κούβας και κινείται βόρεια με ταχύτητα περίπου 12 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το δελτίο του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων. Υπολογίζεται ότι έως και 20 εκατομμύρια κάτοικοι της Φλόριντας θα μπορούσαν να επηρεαστούν από αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο.

