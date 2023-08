Ρωσία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου που διαχειριζόταν η FSB (Βίντεο)

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε συντριβή ελικοπτέρου Mi-8 που διαχειριζόταν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB) στην επαρχία Τσελιαμπίνσκ.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της συντριβής του ελικοπτέρου. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους», δήλωσε ο κυβερνήτης του Τσελιάμπινσκ, Αλεξέι Τέκσλερ στο Telegram.

The fire at the crash site of the Mi-8 helicopter in the Chelyabinsk region has been extinguished. #الهلال_الاتفاق #deprem #bubagirl #Idalia #snapchat #ImranKhan #HurricaneIdalia #حادث_الفاشينيستا #NotRamaiyaVastavaiya #BBNaija #Ukraine #Russia pic.twitter.com/dsC2mmhsRR