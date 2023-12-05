Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιεί αύριο επίσκεψη εργασίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Σαουδική Αραβία, πριν υποδεχθεί την Πέμπτη τον πρόεδρο του Ιράν στην Μόσχα, συνεχίζοντας την επιστροφή του στην διεθνή σκηνή, παρά τις δυτικές προσπάθειες απομόνωσής του.

Οι δυτικές χώρες αντιμετωπίζουν τον Πούτιν ως παρία. Παράλληλα έχει εκδοθεί εναντίον του διεθνές ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την αρπαγή παιδιών από την Ουκρανία. Ετσι ο Πούτιν περιόρισε τα ταξίδια του στο εξωτερικό στους στενότερους συμμάχους του.

Ηταν απών από τις τελευταίες μεγάλες διεθνείς συναντήσεις: την σύνοδο κορυφής της G20 στην Ινδία τον Σεπτέμβριο, την σύνοδο κορυφής των BRICS στην Νότια Αφρική τον Αύγουστο. Αλλά εξήγησε ότι απέφυγε αυτές τις συναντήσεις για «να μην προκαλέσει προβλήματα» στους οργανωτές.

Μετά την αποτυχία της θερινής ουκρανικής αντεπίθεσης, την απορρόφηση του σοκ των δυτικών κυρώσεων από την ρωσική οικονομία και την στροφή της διεθνούς προσοχής στην Γάζα και το Ισραήλ, η αυτοπεποίθηση του Πούτιν έχει αυξηθεί.

«Οι επισκέψεις εργασίας του προέδρου Πούτιν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Σαουδική Αραβία θα γίνουν αύριο. Ολα αυτά θα γίνουν μέσα σε μία ημέρα», διευκρίνισε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, εξηγώντας ότι ο Πούτιν θα συζητήσει κατά την διάρκεια των επισκέψεων αυτών «διμερείς σχέσεις, διεθνή ατζέντα, την παλαιστινοϊσραηλινή σύγκρουση», καθώς και θέματα μείωσης της παραγωγής πετρελαίου στο πλαίσιο του ΟΠΕΚ+.

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Γάζα, ο Πούτιν έχει τηρήσει επανειλημμένως επικριτική στάση απέναντι στο Ισραήλ καταγγέλλοντας την ανθρωπιστική «καταστροφή» στην Γάζα και τασσόμενος υπέρ της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους. Αυτό το μήνυμα αναμένεται να επαναλάβει στις χώρες του Κόλπου.

Κατά την διάρκεια εικονικής συνόδου κορυφής της G20 κατηγόρησε τους Δυτικούς για επιλεκτικό αποτροπιασμό, με την καταγγελία της εισβολής του στην Ουκρανία, ενώ δεν τηρούν αντίστοιχη τάση απέναντι «στην εξολόθρευση των αμάχων στην Παλαιστίνη».

Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, η Ρωσία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την πρόθεσή του να ενισχύσει την μείωση της παραγωγής τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Μαρτίου 2024 με στόχο την «σταθεροποίηση των τιμών», σε συντονισμό με την Σαουδική Αραβία, τον ισχυρό του εταίρο στον ΟΠΕΚ+.

Κίνα, Κεντρική Ασία

Μετά την επίσκεψή του στην Μέση Ανατολή, ο Πούτιν θα υποδεχθεί στην Μόσχα τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί για συνομιλίες.

Ο ρώσος πρόεδρος επισκέφθηκε το Ιράν τον Ιούλιο 2022, ενώ ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ έγινε δεκτός στην Τεχεράνη τον Οκτώβριο για συνομιλίες με τους ηγέτες της περιοχής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Irna, ο ιρανός πρόεδρος επισκέπτεται την Μόσχα επικεφαλής υψηλού επιπέδου πολιτικο-οικονομικής αντιπροσωπείας.

«Τα διμερή θέματα, ανάμεσά τους και οι οικονομικές σχέσεις, καθώς και οι συνομιλίες για τα περιφερειακά και διεθνή θέματα, κυρίως για την κατάσταση στην Γάζα, θα βρίσκονται στην κορυφής της ημερήσιας διάταξης αυτής της μονοήμερης επίσκεψης», σύμφωνα με το Irna.

Οι δυτικές χώρες κατηγορούν το Ιράν ότι συμμετέχει στην ρωσική πολεμική προσπάθεια παρέχοντας μεγάλες ποσότητες επιθετικών drone και άλλων όπλων, τα οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί στην εκστρατεία των μαζικών βομβαρδισμών των ουκρανικών πόλεων.

Προηγουμένως, ο Πούτιν είχε επισκεφθεί τον Οκτώβριο την Κίνα για να συναντήσει τον καλό του σύμμαχο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο του φόρουμ των Νέων Δρόμων του Μεταξιού.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε επισκεφθεί το Κιργιστάν, σύμμαχο της Μόσχας, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την έκδοση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Ανάμεσα στην πανδημία και την εισβολή στην Ουκρανία, ο Πούτιν έχει περιορίσει τις μετακινήσεις του εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

