Ο αριθμός των παιδιών που ζουν σε κατάσταση φτώχειας στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε σε πρωτοφανές επίπεδο, για πρώτη φορά εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια, λόγω της κρίσης του κόστους διαβίωσης που πλήττει τη χώρα.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εργασίας, 4,3 εκατομμύρια παιδιά ζουν σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί το 2020, όταν 4,28 εκατομμύρια παιδιά ζούσαν σε νοικοκυριά με εισόδημα χαμηλότερο από το 60% του μέσου όρου. Το 2023 το εισόδημα αυτό ανερχόταν στις 545 στερλίνες (635 ευρώ) την εβδομάδα.

Γενικότερα, το 21% του πληθυσμού ήταν σε κατάσταση φτώχειας, δηλαδή 14,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο κατά μία μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Μεταξύ 2022-23 η χώρα βίωνε επί μήνες πρωτοφανή επίπεδα πληθωρισμού, που ξεπέρασε το 10%, λόγω της αύξησης της τιμής της ενέργειας και των τροφίμων, κυρίως ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία. Παρά τα επιδόματα που χορήγησε το κράτος για να στηρίξει τα νοικοκυριά (3.800 στερλίνες ή 4.430 ευρώ ανά νοικοκυριό κατά μέσο όρο), η κρίση αυτή έπληξε σκληρά τους Βρετανούς.

Οι αριθμοί «δείχνουν ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους», υπογράμμισε ο Πίτερ Μάτεγιτς, αναλυτής στο Joseph Rowntree Foundation, μια οργάνωση που αγωνίζεται κατά της φτώχειας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την υποχώρηση του πληθωρισμού, που έπεσε στο 3,4% τον Φεβρουάριο, η πίεση στις οικογένειες έχει πλέον μετριαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.