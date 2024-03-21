Μάθημα καλών τρόπων για τον Ιταλό που έσπερνε καναπέδες στους αγρούς

Η ιταλική αστυνομία είχε την τελευταία λέξη και κατάφερε όχι μόνο να εντοπίσει τον άνθρωπο που πέταξε δυο καναπέδες σε ένα χωράφι, την περασμένη εβδομάδα, αλλά και να του… επιστρέψει τα σκουπίδια του στον κήπο του.

Η αστυνομία του Ρομάνο ντι Λομπάρντια, κοντά στο Μπέργκαμο, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο με την «επιστροφή» των δύο καναπέδων, εν είδει προειδοποίησης προς εκείνους που πετούν τα απορρίμματά τους στη φύση.

«Μήπως έχασες κάτι;» γράφει η λεζάντα στο βίντεο όπου εικονίζονται οι δύο διαλυμένοι καναπέδες, παρατημένοι σε ένα χωράφι, στην άκρη του δρόμου.

Στα επόμενα πλάνα, ένας μεγάλος κάδος για μπάζα ξεφορτώνει τους δύο καναπέδες στην πρασιά του παραβάτη.

«Η τοπική αστυνομία θα τα βρει και θα τα φέρει στο σπίτι σας», προειδοποιεί το μήνυμα, υπό τους ήχους του δημοφιλούς, νοτιοαφρικάνικου παιδικού τραγουδιού «Το λιοντάρι κοιμάται απόψε».

Ο ασυνείδητος πολίτης, που εντοπίστηκε χάρη στις κάμερες παρακολούθησης, κινδυνεύει με πρόστιμο έως 10.000 ευρώ.

«Η παράδοση (των σκουπιδιών) στο σπίτι είναι μια εντυπωσιακή χειρονομία αλλά και πολύ συμβολική, για να εξηγήσουμε ότι δεν θα ανεχθούμε την απόρριψη σκουπιδιών» στη φύση, σχολίασε ο δήμαρχος του Ρομάνο, Σεμπαστιάν Νικόλι, στην εφημερίδα Il Corriere della Sera. «Το μήνυμα προς όλους είναι ότι δεν θα πρέπει να πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν εις βάρος της κοινότητας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.