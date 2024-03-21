Η Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξέδωσε προειδοποίηση ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου.

«Αυτές οι εκλογές θα είναι μια δοκιμασία των συστημάτων μας», είπε σε ομιλία της προς τους ηγέτες της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Guardian, η έκκλησή της όπως ανέφερε η ίδια είναι «να αντισταθούμε στον πειρασμό σε μια δύσκολη εκστρατεία να κατηγορήσουμε τις Βρυξέλλες για όλα αυτά που είναι λάθος».

«Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και ειλικρινείς σχετικά με τις επιτυχίες μας - αλλά και εκεί που θα μπορούσαμε να είχαμε πάει καλύτερα. Εκεί που δεν ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες του λαού μας. Εκεί που οι άνθρωποι αισθάνονται ακόμα πίσω. Εκεί που η γραφειοκρατία μας έχει απωθήσει τους ανθρώπους. Ο κλάδος μας πρέπει να είναι μέρος της εξίσωσης.

Οι αγρότες μας πρέπει να είναι μέρος της εξίσωσης. Οι νέοι μας πρέπει να είναι μέρος της εξίσωσης. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στη διαδικασία, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία που τους επιτρέπουν να κάνουν τη στροφή και πρέπει να μπορούν να το αντέξουν οικονομικά. Διαφορετικά, δεν θα πετύχει.

Και αν παρεξηγηθεί, κινδυνεύει να οδηγήσει περισσότερους ανθρώπους σε πολιτική αποδυνάμωση και να τους επιτρέψει να υποχωρήσουν στα άκρα. Αυτό απλώς θα έδινε καύσιμο σε εκείνους τους παράγοντες που εξακολουθούν να βλέπουν την Ευρώπη ως απειλή», πρόσθεσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.