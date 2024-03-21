Λογαριασμός
Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας στην Κανταχάρ

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ταλιμπάν

Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε ευθύνη για επίθεση αυτοκτονίας στην Κανταχάρ

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram, την ευθύνη για τη σημερινή επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας στην Κανταχάρ του Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ταλιμπάν, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε κοντά σε τράπεζα.

Ωστόσο, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το BBC που επικαλούνται νοσοκομειακές πηγές, μεταδίδουν ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Αφγανιστάν
