Αποκάλυψη από FT για τα σενάρια χρήσης πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία

Θανάσης Γκαβός

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν κάνει πρόβα χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων στα αρχικά στάδια μιας πολεμικής σύρραξης με κάποια παγκόσμια υπερδύναμη, σύμφωνα με στρατιωτικούς φακέλους που έχουν διαρρεύσει και επικαλούνται οι Financial Times.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, μεταξύ αυτών των πολεμικών σεναρίων που περιγράφουν οι φάκελοι περιλαμβάνεται και μια εισβολή επί ρωσικού εδάφους από την Κίνα.

Όπως τονίζεται με βάση αξιολόγηση των φακέλων από ειδικούς, ο πήχυς των κριτηρίων που περιγράφονται για τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων είναι χαμηλότερος από όσο έχει ποτέ δημοσίως παραδεχθεί η Μόσχα.

Η εφημερίδα επικαλείται συγκεκριμένα 29 μυστικούς ρωσικούς στρατιωτικούς φακέλους που συντάχθηκαν από το 2008 ως το 2014 και περιλαμβάνουν τις αρχές χρήσης πυρηνικών όπλων.

Πέρα από μια εισβολή ξένων στρατευμάτων στο ρωσικό έδαφος, τη χρήση τέτοιων όπλων θα μπορούσε π.χ. να προκαλέσει και η καταστροφή του 20% των στρατηγικών υποβρυχίων βαλλιστικών πυραύλων.

Οι FT σημειώνουν πως τα μικρότερης ισχύος «τακτικά» πυρηνικά όπλα της Ρωσίας είναι σχεδιασμένα για περιορισμένη χρήση κατά εχθρών στην Ευρώπη και στην Ασία, σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα «στρατηγικά» πυρηνικά όπλα της Μόσχας που προορίζονται για έναν πόλεμο με τις ΗΠΑ.

