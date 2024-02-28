Επιτροπή Νόμπελ: Η καταδίκη του Ορλόφ συνιστά απόπειρα του καθεστώτος Πούτιν να φιμώσει τις κριτικές φωνές στη Ρωσία

Η καταδίκη του ρώσου αντιφρονούντα Ολεγκ Ορλόφ, κορυφαίας προσωπικότητας της οργάνωσης Memoria που βραβεύθηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 2022, αποτελεί νέα απόπειρα του καθεστώτος του Βλαντίμιρ Πούτιν να φιμώσει τις κριτικές φωνές στην Ρωσία, καταγγέλλεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής του Νόμπελ στο Οσλο.

«Επί πολλά χρόνια, το καθεστώς του Πούτιν προσπάθησε να φιμώσει τους ηγέτες του Memorial και άλλων σημαντικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην Ρωσία και σήμερα χρησιμοποιεί τον πόλεμο στην Ουκρανία ως πρόσχημα για να ολοκληρώσει την δουλειά», δηλώνει στην ανακοίνωση ο πρόεδρος της Επιτροπής του Νόμπελ στην Νορβηγία Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες. «Είναι σημαντικό να μην το καταφέρει».

Δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε χθες τον 70χρονο Ολεγκ Ορλόφ σε φυλάκιση δυόμισι ετών για την επανειλημμένη καταδίκη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία.

Η καταδίκη αυτή «βασίζεται σε πολιτικά κίνητρα και συνιστά νέα απόδειξη της αυξανόμενης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης στην σημερινή Ρωσία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Ολεγκ Ορλόφ καταδικάσθηκε γιατί διαδήλωσε κατά της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και γιατί υπέγραψε βιτριολικό άρθρο κατά της ρωσικής ηγεσίας που δημοσιεύθηκε στην γαλλική Mediapart.

Εκεί κατηγορούσε τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις για μαζικές δολοφονίες ουκρανών πολιτών και μιλούσε για την νίκη των πιο σκοτεινών δυνάμεων στην Ρωσία, των δυνάμεων «που ονειρεύονταν ολοκληρωτική εκδίκηση» μετά την διάλυση της ΕΣΣΔ το 1991.

Ο 70χρονος Ολεγκ Ορλόφ ήταν επί δύο δεκαετίες κορυφαίο στέλεχος της οργάνωσης Memorial, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2022, έναν χρόνο μετά την απαγόρευση της λειτουργίας της και την διάλυσή της από το ρωσικό καθεστώς.

Απευθυνόμενος στο δικαστήριο, ο Ολεγκ Ορλόφ κατήγγειλε «τον στραγγαλισμό της ελευθερίας» στην Ρωσία κάνοντας λόγο για «δυστοπία».

Η οργάνωση Memorial ιδρύθηκε το 1989 για να φροντίσει για την διατήρηση της ιστορικής μνήμης με την καταγραφή των περιστατικών της καταπάτησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου από την εποχή του Ιωσήφ Στάλιν μέχρι σήμερα, και για την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου με ιδιαίτερο βάρος στην ανάδειξη κάθε ενός από τα θύματα του σοβιετικού και του ρωσικού καθεστώτος.

