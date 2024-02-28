Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκαν δύο παιδιά τη στιγμή που επέστρεφαν από το καθολικό σχολείο στο οποίου φοιτούν στο Ντούισμπουργκ-Μάρκο στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις ενώ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης με ελικόπτερο.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε δημοτικό σχολείο στο Duisburg-Marxloh την ώρα που τα παιδιά αποχωρούσαν από το σχολείο. Τα παιδιά φέροντας τραύματα επέστρεψαν στο σχολείο όπου βρήκαν καταφύγιο.

Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα, ο δράστης φέρεται να είναι ένας νεαρός Γερμανο-Βούλγαρος 21 χρόνων, ο οποίος συνελήφθη λίγο αργότερα από τους πρώτους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο. Τα αίτια της επίθεσης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Δεν είναι ακόμη σαφές γιατί ο ύποπτος επιτέθηκε με το μαχαίρι στα παιδιά στην πόλη .

Τα θύματα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες αρχικά από γιατρούς επειγόντων περιστατικών ενώ ήταν ακόμη στο δημοτικό και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Πηγή: skai.gr

