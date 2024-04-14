Το Ισραήλ χαιρέτισε την Κυριακή την επιτυχημένη αεράμυνά του ενόψει μιας άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε το Ιράν το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, πάνω από 300 drones και πυραύλους - βαλλιστικούς και κρουζ αναχαίτισε η αεράμυνά της, με την Μέση Ανατολή να «βράζει» για ακόμα μία φορά.

Παρά το γεγονός πως το Ισραήλ υπέστη πολύ μικρή ζημιά, κυρίως στην αεροπορική βάση στο Ναφατίμ ενώ τραυματίστηκε και ένα μικρό κορίτσι, η κυβέρνηση προειδοποίησε τους ανθρώπους να παραμείνουν σε εγρήγορση. Ο υπουργός Άμυνας, Yoav Gallant, με τη σειρά του πανηγύρισε τα αποτελέσματα της επίθεσης ευχαριστώντας τις ΗΠΑ και άλλες χώρες για τη βοήθειά τους, αλλά προειδοποίησε ότι «το περιστατικό δεν έχει τελειώσει ακόμη».

«Αυτή η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση… και να προετοιμαστούμε για οποιοδήποτε σενάριο», είπε. «Ταυτόχρονα, μπλοκάραμε το πρώτο κύμα (επιθέσεων) και το κάναμε με μεγάλη επιτυχία» πρόσθεσε.

Το Ισραήλ άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο του, χαλαρώνοντας έναν περιορισμό που είχε επιβάλει πριν από την επίθεση, αν και τα σχολεία παρέμειναν κλειστά σε όλη τη χώρα. Η γειτονική Ιορδανία άνοιξε επίσης τον εναέριο χώρο της. Ωστόσο, το Ισραήλ παραμένει σε συναγερμό.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, Ντάνιελ Χαγκάρι περιέγραψε τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων ως «παράγοντα κλιμάκωσης». Ερωτηθείς για τις επιλογές του Ισραήλ και αν θα απαντήσει είπε ότι το Ισραήλ έχει σχέδια και εξετάζει τις επιλογές του. «Έχουμε σχέδια, η κατάσταση είναι ακόμα σε εξέλιξη. Αξιολογούμε την κατάσταση, δείχνουμε στο υπουργικό συμβούλιο τα σχέδια και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για την άμυνα του Ισραήλ».

«Αναχαιτίσαμε επιτυχώς το 99% των εκτοξεύσεων»

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του IDF Avichay Adraee το 99% των εκτοξεύσεων αναχαιτίστηκε και από τα περίπου 170 drones που εκτόξευσε το Ιράν – ούτε ένα από αυτά δε διείσδυσε στο κράτος του Ισραήλ.

Μετά την επίθεση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποσχέθηκε με μια σύντομη ανάρτησή του στο Χ νίκη του Ισραήλ γράφοντας: «Αναχαιτίσαμε, απωθήσαμε, μαζί θα νικήσουμε».

Από την πλευρά του, ο αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε «την ακλόνητη δέσμευση της Αμερικής για την ασφάλεια του Ισραήλ». Μάλιστα, ανέφερε ότι θα συγκαλέσει τη συνεδρίαση της G7 την Κυριακή «για να συντονίσει μια ενιαία διπλωματική απάντηση στην θρασύτατη επίθεση του Ιράν».

Όπως είπε οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν συμβολή στην κατάρριψη «σχεδόν όλων» των drones και των πυραύλων που εξαπολύθηκαν το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Πρόσθεσε δε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Νετανιάχου πως του επαναβεβαίωσε την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ και τόνισε ότι «το Ισραήλ επέδειξε αξιοσημείωτη ικανότητα να αμύνεται και να νικά ακόμη και πρωτοφανείς επιθέσεις».

Στην πραγματικότητα όμως η γλώσσα έδειξε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν θέλει η επίθεση του Ιράν να εξελιχθεί σε μια ευρύτερη στρατιωτική σύγκρουση. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν επανέλαβε με τη σειρά του τη στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ καταδικάζοντας τις ιρανικές εκτοξεύσεις «με τον πιο έντονο τρόπο», αλλά τόνισε ότι οι ΗΠΑ «δεν επιδιώκουν κλιμάκωση». «Θα διαβουλεύομαι με συμμάχους και εταίρους στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο τις επόμενες ώρες και ημέρες», είπε.

Ισραήλ και Ιράν εμπλέκονται εδώ και χρόνια σε έναν σκιώδη πόλεμο με περιστατικά όπως το χτύπημα στη Δαμασκό. Αλλά η επίθεση της Κυριακής ήταν η πρώτη που εξαπέλυσε το Ιράν, παρά τις εχθρότητα που έχουν μεταξύ τους εδώ και δεκαετίες, που χρονολογείται από την Ισλαμική Επανάσταση της χώρας του 1979.

Το Ισραήλ έχει δημιουργήσει με τα χρόνια -συχνά με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών- ένα πολυεπίπεδο δίκτυο αεράμυνας που περιλαμβάνει συστήματα ικανά να αναχαιτίσουν ποικίλες απειλές, όπως πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, πυραύλους κρουζ, drones και πυραύλους μικρού βεληνεκούς.

Αυτό το σύστημα, μαζί με τη συνεργασία με τις ΗΠΑ και άλλες δυνάμεις, βοήθησε να αποτραπεί μια πολύ πιο καταστροφική επίθεση σε μια εποχή που το Ισραήλ έχει ήδη βαλτώσει στον πόλεμο του εναντίον της Χαμάς στη Γάζα και εξαπολύει μικρές επιθέσεις στο βόρειο τμήμα του, στα σύνορα με την πολιτοφυλακή της Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Το Ισραήλ μπορεί να είναι ιδιαίτερα περήφανο για την επιτυχία της άμυνάς του επειδή έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις αποτυχίες που υπέστη κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Και ενώ η αναχαίτιση της ιρανικής επίθεσης θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκατάσταση της εικόνας του Ισραήλ, για το ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του θα παρακολουθείται στενά τόσο στην περιοχή όσο και στις δυτικές πρωτεύουσες.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει εκτάκτως το μεσημέρι της Κυριακής για να συζητήσει την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, ανακοίνωσε η προεδρία του κορυφαίου οργάνου του διεθνούς οργανισμού.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, η συνεδρίαση αναμένεται να γίνει στις 16:00 (ώρα Νέας Υόρκης· 23:00 ώρα Ελλάδας).

