Αρχηγός ιρανικών ενόπλων δυνάμεων: Η επίθεση στο Ισραήλ «πέτυχε όλους τους στόχους της»

Ο αρχηγός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων υποστήριξε σήμερα πως η επίθεση που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα εναντίον του Ισραήλ «πέτυχε όλους τους στόχους της», διευκρινίζοντας ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι πύραυλοι του Ιράν δεν είχαν στόχο κανένα αστικό ή οικονομικό κέντρο.

«Η επιχείρηση Τίμια Υπόσχεση διεξήχθη με επιτυχία από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί και πέτυχε όλους τους στόχους της», δήλωσε μιλώντας στην τηλεόραση ο στρατηγός Μοχαμάντ Μπαγερί.

Ο ίδιος υποστήριξε πως οι δύο εγκαταστάσεις που στοχοθετήθηκαν κυρίως ήταν «το κέντρο πληροφοριών που έδωσε στους σιωνιστές τις απαραίτητες πληροφορίες» για το πλήγμα που κατέστρεψε την 1η Απριλίου το ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, καθώς και «η αεροπορική βάση του Νοβατίμ, από την οποία απογειώθηκαν τα αεροσκάφη F-35» που το βομβάρδισαν.

«Αυτά τα δύο κέντρα υπέστησαν σημαντικές ζημιές και τέθηκαν εκτός λειτουργίας», διαβεβαίωσε.

«Δεν έχουμε καμιά πρόθεση να συνεχίσουμε αυτή την επιχείρηση, όμως αν το σιωνιστικό καθεστώς αναλάβει κάποια δράση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, είτε στο έδαφός μας είτε στα κέντρα που μας ανήκουν στη Συρία ή αλλού, η επόμενη επιχείρησή μας θα είναι πολύ μεγαλύτερη απ' αυτήν εδώ», προειδοποίησε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

Ο στρατηγός Μπαγερί δήλωσε εξάλλου ότι οι ιρανικές αρχές «έστειλαν ένα μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιώντας ότι, αν συνεργασθούν με το Ισραήλ στις επόμενες ενδεχόμενες ενέργειές τους, οι βάσεις τους δεν θα είναι ασφαλείς».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή.

Το μήνυμα αυτό διαβιβάσθηκε μέσω της πρεσβείας της Ελβετίας, η οποία αντιπροσωπεύει τα αμερικανικά συμφέροντα στο Ιράν, καθώς οι δύο χώρες δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις.

Ερωτηθείς επίσης στην κρατική τηλεόραση, ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Σαλαμί δήλωσε πως η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της νύχτας «θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερης έκτασης».

«Περιορίσαμε αυτή την επιχείρηση στις υπηρεσίες που το σιωνιστικό καθεστώς χρησιμοποίησε για να επιτεθεί στην πρεσβεία μας» στη Συρία.

Από το πλήγμα στο ιρανικό προξενείο είχαν σκοτωθεί επτά μέλη των Φρουρών, μεταξύ των οποίων δύο ανώτατοι αξιωματικοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

