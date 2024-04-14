G7:Οι ηγέτες της G7 θα συζητήσουν σήμερα την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ    

Συνάντηση των ηγετών της ομάδας χωρών G7 μέσω βιντεοκλήσης συγκάλεσε η Ιταλία, προκειμένου να συζητήσουν την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, όπως δήλωσαν πηγές του πρωθυπουργικού γραφείου στη Ρώμη.

Η βιντεοκλήση θα πραγματοποιηθεί τις πρώτες απογευματινές ώρες (Ευρωπαϊκή ώρα). Η Ιταλία έχει κατά την τρέχουσα περίοδο την κυλιόμενη προεδρία της G7.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για μια περαιτέρω αποσταθεροποίηση της κατάστασης στην περιοχή και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε για συντονισμένη διπλωματική απάντηση της G7 στην επίθεση με drones και πυραύλους, την οποία καταδίκασε, ενώ ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι είπε ότι ελπίζει ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα δείξει αυτοσυγκράτηση στην απάντησή της.

«Ελπίζω ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα υιοθετήσει μια προσεκτική γραμμή. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει αντεπίθεση στην αντεπίθεση», δήλωσε ο Ταγιάνι στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL 102.5.

Πηγή: skai.gr

