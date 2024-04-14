Ρωσία: Φρεγάτα με υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal εισήλθε στην Μεσόγειο Θάλασσα

Μία φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας που είναι εξοπλισμένη με τους υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal εισήλθε στη Μεσόγειο Θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, στο πλαίσιο προγραμματισμένης άσκησης, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι το πλοίο «Marshal Shaposhnikov», θα συνεχίσει να εκτελεί τις αποστολές του σύμφωνα με το σενάριο της προγραμματισμένης άσκησης, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

