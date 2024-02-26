Σε δίνη κατηγοριών περί ισλαμοφοβίας το Συντηρητικό Κόμμα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Κατηγορίες περί ισλαμοφοβίας στις τάξεις του κόμματος αντιμετωπίζουν οι κυβερνώντες Συντηρητικοί στο Ηνωμένο Βασίλειο με αφορμή δηλώσεις προβεβλημένου στελέχους που εν τέλει τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας.

Ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος Λι Άντερσον κατηγόρησε την περασμένη εβδομάδα τον δήμαρχο Λονδίνου Σαντίκ Καν ότι έχει «παραδώσει» την πρωτεύουσα στους ισλαμιστές.

Ο κ. Άντερσον έχει και στο παρελθόν επικριθεί για αμφιλεγόμενες δηλώσεις που τον τοποθετούν πολιτικά στην πιο δεξιά πτέρυγα των Τόρις.

Σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό GB News είπε: «Δε νομίζω ότι οι ισλαμιστές έχουν πάρει τον έλεγχο της χώρας μας, αλλά αυτό που πράγματι πιστεύω είναι πως έχουν πάρει τον έλεγχο του Καν και έχουν πάρει τον έλεγχο του Λονδίνου. Έχει αλήθεια παραδώσει την πρωτεύουσά μας στους δικούς του».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε επικρίσεις από την αντιπολίτευση, τον Σαντίκ Καν, μουσουλμανικές οργανώσεις στη Βρετανία, αλλά και μουσουλμάνους πολιτικούς των Τόρις, με αποτέλεσμα ο κ. Άντερσον να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας όταν αρνήθηκε να απολογηθεί.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον πρωθυπουργό Σούνακ για αδυναμία αντιμετώπισης της ισλαμοφοβίας στο κόμμα, κατηγορία που έχει διατυπωθεί με διάφορες αφορμές και στο παρελθόν, αλλά και ότι φοβάται να αντιπαρατεθεί στην πιο δεξιά πτέρυγα του κόμματός του.

Το πρωί της Δευτέρας, στην πρώτη τοποθέτηση για το ζήτημα, ο κ. Σούνακ αρνήθηκε ότι υπάρχουν «ισλαμοφοβικές τάσεις» στο κόμμα του, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις Άντερσον «απαράδεκτες» και «λανθασμένες», προσθέτοντας πως «οι λέξεις έχουν σημασία».

Πάντως ο κ. Σούνακ τελεί τη υπό περαιτέρω πίεση για το ίδιο θέμα, καθώς η πρώην υπουργός Εσωτερικών του και πλέον σφοδρότατη εσωκομματική επικρίτριά του Σουέλα Μπράβερμαν υποστήριξε με άρθρο στην Telegraph πως «τώρα οι ισλαμιστές έχουν τον έλεγχο της Βρετανίας».

Οι φωνές της αντιπολίτευσης για αποπομπή της κ. Μπράβερμαν από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν σταματούν εκεί, καθώς στο στόχαστρο είναι μία ακόμα εκπρόσωπος της πιο δεξιάς πτέρυγας των Τόρις, η προκάτοχος του Ρίσι Σούνακ στην πρωθυπουργία Λιζ Τρας.

Η πιο βραχύβια πρωθυπουργός στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου πήρε μέρος προ ημερών σε εκδήλωση υπερσυντηρητικής οργάνωσης στις ΗΠΑ. Εκεί κατηγόρησε το «βαθύ κράτος» στο Ηνωμένο Βασίλειο για την καθαίρεσή της από τον πρωθυπουργικό θώκο.

Λίγο μετά δε, έμεινε σιωπηλή όταν στο ίδιο πάνελ ο Στιβ Μπάνον, ακροδεξιός πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε «ήρωα» τον Τόμι Ρόμπινσον, τον πιο αναγνωρίσιμο εκπρόσωπο της άκρας δεξιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο και πολέμιο του Ισλάμ.

Σημειώνεται ότι επικρίσεις από τη μουσουλμανική κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου έχει δεχθεί εσχάτως και ο ηγέτης των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ λόγω της μέχρι πρόσφατα απροθυμίας του να στηρίξει άμεση εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο κ. Στάρμερ, εξάλλου, επικεντρώθηκε στην αρχή της ηγεσίας του στο κόμμα σε δράσεις που θα αποδείκνυαν πως έχει παρέλθει η εποχή των αντισημιτικών φαινομένων που εκδηλώνονταν επί προεδρίας Τζέρεμι Κόρμπιν.

Πηγή: skai.gr

