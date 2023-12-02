Σε δημοπρασία το εντυπωσιακό φόρεμα που φόρεσε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ στην τελετή των Όσκαρ το 1961

Το φόρεμα Christian Dior του Marc Bohan που φόρεσε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ στην 33η τελετή απονομής των Όσκαρ το 1961 βρέθηκε πρόσφατα συσκευασμένο σε πλαστική αποσκευή.

Η συγκεκριμένη δημιουργία μαζί με άλλα ρούχα που βρέθηκαν στην ίδια συλλογή θα πωληθούν στις 12 Δεκεμβρίου, σε δημοπρασία του οίκου Kerry Taylor Auctions. Η τιμή πώλησής του εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 126.000 δολάρια.

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ θεώρησε γούρι το φόρεμα, το οποίο αποτελείται από πράσινο σιφόν τοπ και μπεζ φούστα με μπροκάρ φλοράλ απλικέ.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς των βραβείων Όσκαρ στις 18 Απριλίου 1961, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ φόρεσε το φόρεμα με μακριά βραδινά γάντια και σκουλαρίκια με διαμάντια και μαργαριτάρια.

Δεν είχε πολλές πιθανότητες να κερδίσει, καθώς είχε προταθεί τέσσερις ακόμη φορές για το Όσκαρ Α’ Γυναικείας Ερμηνείας και δεν το κέρδισε. Επίσης εκείνη την περίοδο δεχόταν αρνητικά σχόλια από τον Τύπο λόγω του αμφιλεγόμενου γάμου της με τον Έντι Φίσερ το 1959. Πολλοί κατηγορούσαν την Τέιλορ ότι «έκλεψε» τον Φίσερ από τη συνάδελφο ηθοποιό και φίλη της Ντέμπι Ρέινολντς.

Ωστόσο, εκείνο το βράδυ επικράτησε, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για τον ρόλο της στην ταινία «Butterfield 8», στην οποία υποδύθηκε call girl του Μανχάταν που έχει μια τραγική σχέση με έναν πλούσιο παντρεμένο άνδρα.

Στη δημοπρασία θα πωληθούν μεταξύ άλλων λευκό βαμβακερό σύνολο της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ένα κοκτέιλ φόρεμα υψηλής ραπτικής Tiziani by Karl Lagerfeld και ρόμπα της που σχεδιάστηκε από τον Karl Lagerfeld.

Οι αποσκευές βρέθηκαν και προσφέρθηκαν από τους Γκάστον και Αν Σανς, στενούς οικογενειακούς φίλους και υπαλλήλους της Τέιλορ. Οι δυο τους εργάζονταν για την ηθοποιό από τη δεκαετία του 1950 και τη συνόδευαν συχνά στα ταξίδια της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

