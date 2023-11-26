Η Αστυνομία προχώρησε το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής (24/11) σε ειδικές επιχειρήσεις σε Κολωνό, Μαρούσι, Ηράκλειο, Νέα Ιωνία, Γλυφάδα, Πετρούπολη και Ίλιον για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων.

Στο πλαίσιο των δράσεων, ελέχθησαν 240 άτομα, ενώ συνελήφθη 17χρονος στην περιοχή του Κολωνού για παράβαση του νόμου περί όπλων καθώς κατείχε μεταλλικό πτυσσόμενο μαχαίρι και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σκοπός των δράσεων ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας ενώ τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Τέλος, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ: «ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν εντατικά σε ολόκληρη την Αττική στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

