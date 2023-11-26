Απατεώνας παρίστανε τον δήμαρχο Καλαμάτας – Πόσα χρήματα απέσπασε από το θύμα του

Πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό ενός γεωπόνου στην Καλαμάτα απέκτησε ένας 21χρονος από την Αθήνα, ο οποίος είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του στις 29 Σεπτεμβρίου παριστάνοντας τον… δήμαρχο της πόλης Θανάση Βασιλόπουλο, που τάχα ήθελε να κάνει αγορές από αυτόν.

Ο «μαϊμού» δήμαρχος ισχυρίστηκε στον ανυποψίαστο επαγγελματία ότι ο Δήμος Καλαμάτας ενδιαφερόταν να παραγγείλει και να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δέντρα και άλλα γεωργικά προϊόντα και τον έπεισε να του δώσει, όχι μόνο τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού στον οποίο υποτίθεται ότι θα κατέβαλε χρήματα, αλλά και τον προσωρινό κωδικό ασφαλείας που εστάλη στο κινητό του τηλέφωνο μέσω Viber.

Με τον τρόπο αυτό, ο 21χρονος κατάφερε να μεταφέρει από τον τραπεζικό λογαριασμό του γεωπόνου σε άλλον λογαριασμό το ποσό των 4.900 ευρώ. Η Ασφάλεια εξιχνίασε την υπόθεση, ο νεαρός δράστης ταυτοποιήθηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη που υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.