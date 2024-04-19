Ήταν «αβύθιστο» και «άφθαρτο».

Το μεγαλύτερο τεχνολογικό επίτευγμα της εποχής, μια πολιτεία που επέπλεε στο νερό.

Και τότε το 1912, το πλοίο χτυπά σε ένα παγόβουνο και βυθίζεται στον Βόρειο Ατλαντικό με τρομακτικές απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Κι όμως δεν μιλάμε για τον Τιτανικό αλλά για τον Τιτάνα, πλοίο που περιγράφει ο Αμερικανός συγγραφέας Μόργκαν Ρόμπερτσον στο ελάχιστα γνωστό αλλά ανατριχιαστικά προφητικό μυθιστόρημά του που κυκλοφόρησε το 1898, 14 χρόνια πριν το ναυάγιο του Τιτανικού.

Στο «The Wreck of the Titan or Futility», ο Robertson προέβλεψε απόκοσμα μια από τις πιο συγκλονιστικές θαλάσσιες καταστροφές στην ιστορία.

Το μυθιστόρημά του ξεκινά ως εξής: «Ήταν το μεγαλύτερο τεχνολογικό επίτευγμα, το σπουδαιότερο της εποχής».

«Στην κατασκευή και τη συντήρησή του συμμετείχαν λογιών επιστήμονες, επαγγελματίες και έμποροι ανά τον κόσμο.

«Στη γέφυρά του εργάζονταν αξιωματικοί, οι οποίοι, εκτός από τον επίλεκτο αξιωματικό του Βασιλικού Ναυτικού, είχαν περάσει με επιτυχία απαιτητικές εξετάσεις σε κάθε είδους αντικείμενο… Δεν ήταν μόνο ναυτικοί, αλλά και επιστήμονες».

«Αβύθιστο — άφθαρτο και για αυτό είχε το ελάχιστο απαιτούμενο σε σωσίβιες λέμβους»

Ο Ρόμπερτσον, ήταν Αμερικανός πρώην ναύτης που δημοσίευσε δεκάδες μυθιστορήματα και επίσης ισχυρίστηκε ότι εφηύρε το περισκόπιο.

Όπως ο Τιτανικός, ο Τιτάνας χτύπησε ένα παγόβουνο στον Βόρειο Ατλαντικό, στα ανοικτά από τις όχθες του Newfoundland Banks, περίπου 1.000 μίλια μακριά από τις ακτές της Νέας Υόρκης.

Τόσο η φανταστική καταστροφή όσο και η πραγματική τραγωδία συνέβησαν σε σχετικά ήρεμη θάλασσα μια νύχτα του Απριλίου.

Οι ομοιότητες δεν τελειώνουν εκεί.

Τόσο ο Τιτάνας όσο και ο Τιτανικός έπλεαν πολύ γρήγορα και το καθένα είχε τρυπηθεί στη δεξιά πλευρά.

Το φανταστικό πλοίο του Ρόμπερτσον ανήκε σε μια ατμοπλοϊκή εταιρεία της οποίας ο κύριος μέτοχος ήταν ένας πλούσιος Αμερικανός.

Ο Τιτανικός ήταν μέρος της White Star Line, της οποίας ο κύριος μέτοχος ήταν ο πλούσιος Αμερικανός J.Pierpont Morgan.

Και τα δύο ήταν επιβατικά πλοία που ανακηρύχθηκαν ως τα πιο μεγάλα και τα πιο πολυτελή της εποχής τους ενώ παράλληλα τους δόθηκε ο χαρακτηρισμός «αβύθιστα».

Όταν βυθίστηκε ο Τιτανικός, περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Υπήρξε εξίσου τρομακτική απώλεια σε ανθρώπινες ζωές όταν ο Τιτάνας του Ρόμπερτσον βυθίστηκε, αν και δεν διευκρίνισε αριθμό.

