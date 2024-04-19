Την αγορά τεσσάρων επιπλέον συστημάτων πυραυλικής άμυνας Patriot ύψους 1,2 δισ. ευρώ (1,3 δισ. δολ.) φέρεται να εξετάζει η Γερμανία, επιπλέον των τεσσάρων που έχει ήδη παραγγείλει ο Όλαφ Σολτς από τον Μάρτιο, αναφέρει σε αποκλειστικό του δημοσίευμα το Bloomberg.

Τα σχέδια φέρονται να βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, με τους αξιωματούχους της γερμανικής κυβέρνησης να εξετάζουν τον τρόπο χρηματοδότησης, καθώς το συνολικό ποσό της παραγγελίας θα φτάσει στα 2,6 δισ. ευρώ, όπως αναφέρουν πηγές προσκείμενες στις συνομιλίες.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας στο Βερολίνο αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένα σχέδια, αναφέρθηκε ωστόσο γενικά στις προσπάθειες της κυβέρνησης να εξοπλίσει καλύτερα τις ένοπλες δυνάμεις της.

Ο Καγκελάριος Σολτς την Πέμπτη κάλεσε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στείλουν στην Ουκρανία περισσότερα συστήματα Patriot -οι οποίοι κατασκευάζονται από την αμερικανική εταιρεία RTX Corp.- καθώς η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones σε ενεργειακές υποδομές και αστικά κέντρα. Ο κυβερνητικός συνασπισμός του ανακοίνωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι θα στείλει το ένα τρίτο των Patriot στο Κίεβο, μαζί με άλλα συστήματα αεράμυνας.

Η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Kάτω Bουλής στο Βερολίνο ενέκρινε τον Μάρτιο την προμήθεια των αρχικών τεσσάρων Patriot, με το πρώτο σύστημα να αναμένεται να παραδοθεί έως τα τέλη του επόμενου έτους.

Η συγκεκριμένη έγκριση ήρθε σε συνέχεια απόφασης που είχε ληφθεί τον Δεκέμβριο για την αγορά 500 κατευθυνόμενων πυραύλων και ανταλλακτικών τους, συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ.



Πηγή: skai.gr

