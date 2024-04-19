Ο Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει τους Ευρωπαίους να αυξήσουν την βοήθεια στην Ουκρανία

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διεκδικεί δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο, κάλεσε χθες Πέμπτη την Ευρώπη να δαπανήσει περισσότερα για την υποστήριξη της Ουκρανίας στον αγώνα εναντίον των ρώσων εισβολέων, ενόψει ψηφοφορίας στην αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων για την έγκριση πακέτου βοήθειας 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων προοριζόμενης για το Κίεβο.

«Γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να ισοφαρίσει ή να πλησιάσει τα χρήματα που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να βοηθήσουν μια χώρα που το χρειάζεται απεγνωσμένα;», διερωτήθηκε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Αναγνώρισε ότι η επιβίωση της Ουκρανίας είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ. Πέρυσι, είχε αποφύγει να απαντήσει ευθέως στο CNN αν επιθυμούσε να κερδίσει η Ουκρανία τον πόλεμο με τη Ρωσία, όταν ρωτήθηκε για την έκβαση της σύγκρουσης.

«Όπως συμφωνούν όλοι, η ισχύς και η επιβίωση της Ουκρανίας θα έπρεπε να είναι πολύ πιο σημαντικές για την Ευρώπη από ό,τι για εμάς, αλλά είναι επίσης σημαντικές για εμάς. Κουνήσου, Ευρώπη!», υπογράμμισε ο Τραμπ στο μήνυμά του.

Έκανε αυτή την ανάρτηση την επομένη της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα στη Νέα Υόρκη. Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε μεταξύ άλλων η πρόταση Ντούντα να δαπανούν τα μέλη του ΝΑΤΟ τουλάχιστον το 3% του ΑΕΠ τους για την άμυνα, έναντι του σημερινού στόχου του 2%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

