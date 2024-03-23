Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σαρλ Μισέλ για το μακελειό στη Μόσχα: Καταδικάζω τη φρικτή τρομοκρατική επίθεση

«Η απώλεια αθώων ζωών οπουδήποτε είναι μια ανθρώπινη τραγωδία», αναφέρει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Σαρλ Μισέλ για το μακελειό στη Μόσχα

 O Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα και εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων.

«Καταδικάζω τη φρικτή τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα. Η απώλεια αθώων ζωών οπουδήποτε είναι μια ανθρώπινη τραγωδία και τα συλλυπητήριά μου είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους», αναφέρει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με ανάρτηση του στο "Χ" (πρώην twitter) .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μακελειό στη Μόσχα Σαρλ Μισέλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark