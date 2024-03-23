O Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα και εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων.

I condemn the horrific terrorist attack in Moscow.



Loss of innocent lives anywhere is a human tragedy and my condolences are with the victims and their families. March 23, 2024

«Καταδικάζω τη φρικτή τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα. Η απώλεια αθώων ζωών οπουδήποτε είναι μια ανθρώπινη τραγωδία και τα συλλυπητήριά μου είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους», αναφέρει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με ανάρτηση του στο "Χ" (πρώην twitter) .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

