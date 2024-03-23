Για το πόσο θάρρος χρειάζεται για να αποκαλύψει δημόσια η Κέιτ Μίντλετον ότι διαγνώσθηκε με καρκίνο, μίλησε ο βασιλικός φωτογράφος της The Sun, Άρθουρ Έντουαρντς.

«Τι θάρρος θα χρειαζόταν η καημένη η Κέιτ για να πει στον κόσμο ότι πάσχει από καρκίνο. Τώρα ξέρουμε ότι ο μόνος λόγος που το κράτησε κρυφό είναι για χάρη των παιδιών της» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο καρκίνος είναι μια λέξη που τρομάζει τους πάντες και η χημειοθεραπεία είναι μια αρκετά σκληρή θεραπεία και το σώμα πρέπει να είναι δυνατό για να το αντέξει. Η Κέιτ έχει μεγάλη θέληση και αποφασιστικότητα κάτι που έχω δει από κοντά από την ημέρα που την φωτογράφισα για πρώτη φορά» πρόσθεσε.

«Με την υποστήριξη του Ουίλιαμ είμαι σίγουρος ότι θα παλέψουν. Αναρωτιέμαι πώς νιώθουν τώρα τα τρολ που έκαναν τόσο γελοίους ισχυρισμούς για αυτήν την καταπληκτική κυρία. Ας ελπίσουμε ότι αισθάνονται καλά και πραγματικά ντρέπονται για την τρέλα των τελευταίων εβδομάδων – και έτσι θα έπρεπε.

Τώρα ξέρουν πόσο σοβαρή είναι η ασθένειά της από τον Ιανουάριο, ελπίζω η τρέλα πίσω από τις άγριες φήμες και τις τρελές εικασίες να τελειώσει, ώστε η Κέιτ να μείνει μόνη με τον σύζυγό της και την οικογένειά της, ενώ θα αναρρώσει πλήρως στον δικό της χρόνο» επισήμανε ο Άρθουρ Έντουαρντς.

«Όταν έμαθα τα νέα χθες, με μετέφεραν πίσω στην ημέρα που έβγαλα τη φωτογραφία του αρραβώνα τους. Θυμάμαι που ρώτησα τον Ουίλιαμ "γιατί χώρισες με την Κέιτ;" Μου είπε: "Επειδή έπρεπε να είμαι σίγουρος. Θέλω αυτός ο γάμος να κρατήσει για πάντα". Δουλεύοντας με το ζευγάρι σε βασιλικούς αρραβώνες, βλέπω ότι η αγάπη τους είναι πραγματική. Ο τρόπος που βρίσκουν πάντα χρόνο να γυρίζουν και να χαμογελούν ο ένας στον άλλο και να κάνουν μικρές κρυφές συζητήσεις, μου θυμίζει τη βασίλισσα και τον δούκα του Εδιμβούργου των οποίων ο γάμος κράτησε επτά δεκαετίες. Αυτή η γνήσια αγάπη μεταξύ του Γουίλιαμ και της Κέιτ είναι αυτό που θα τους κάνει να ξεπεράσουν τη δοκιμασία της και την περιπέτειά της με τον καρκίνο» είπε ο βασιλικός φωτογράφος.

«Δεν με εξέπληξε καθόλου που όταν η Κέιτ πήγε στο νοσοκομείο, ο Γουίλιαμ σταμάτησε αμέσως τη δουλειά και ανέλαβε τη διαχείριση της οικογένειας, πηγαίνοντας τα παιδιά στο σχολείο, αναλαμβάνοντας τα μαθήματά τους, διαβάζοντάς τους – όλα αυτά που θα έκανε η μαμά. Η δήλωσή της στο βίντεο είναι υπέροχη, μιλώντας για την αγάπη της για τον Γουίλιαμ και την αγάπη του για εκείνη και τα παιδιά. Ωστόσο, ενώ ανέφερε ότι είχε τον Ουίλιαμ στο πλευρό της, η Κέιτ είχε επίσης την σκέψη της στους άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την ίδια ασθένεια. Στην τελευταία γραμμή της απίστευτης δήλωσής της ζήτησε από άλλους καρκινοπαθείς να "παρακαλώ, μην χάσετε την πίστη ή την ελπίδα. Δεν είστε μόνοι". Αυτό δείχνει πόσο ξεχωριστή και περιποιητική είναι αυτή η γυναίκα. Ο καρκίνος πλήττει πολλές οικογένειες, αλλά πόσο αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι με όλα τα τρολ και τις θεωρίες συνωμοσίας που έχουν στροβιλιστεί γύρω της, η Κάθριν σκέφτεται άλλους ανθρώπους», αναφέρει ο φωτογράφος.

