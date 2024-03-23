Δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντηση την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στη Μόσχα το απόγευμα της Παρασκευής ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με ανάλυση του BBC.

Μάλιστα ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να απαντήσει με «ακραία βία» στην τρομοκρατική επίθεση των τζιχαντιστών.

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας, Μάθιου Σάσεξ «η Ρωσία έχει μακρά ιστορία στο να αντιμετωπίζει πολλούς από τους ανθρώπους στο έδαφός της που είναι μουσουλμάνοι, όχι ιδιαίτερα καλά».

«Είχαμε δύο πολέμους στην Τσετσενία. Ο δεύτερος από το 1999 έως το 2006 ήταν κάτι σαν “ριζοσπαστικοποιημένος” πόλεμος, στον οποίο υπήρχαν άνθρωποι που πολέμησαν με το Ισλαμικό Κράτος εναντίον της ρωσικής κυβέρνησης», υπογράμμισε ο Σάσεξ.

Και επεσήμανε: «Έκτοτε, οι δραστηριότητες της Ρωσίας στη Συρία έκαναν το Ισλαμικό Κράτος να βλέπει τη ρωσική κυβέρνηση ως πρωταρχική απειλή».

Όπως σημείωσε ο καθηγητής, η ρωσική απάντηση στο μακελειό στο Crocus Hall θα είναι μια απάντηση «ακραίας βίας», αναφέροντας ως παράδειγμα τα όσα ακολούθησαν την πολιορκία του θεάτρου της Μόσχας το 2002 και την πολιορκία του σχολείου στο Μπεσλάν το 2004.

«Ίσως δεν είναι τόσο σημαντικό ποιος πραγματοποίησε τις επιθέσεις, αλλά ποιος αποφασίζει η ρωσική κυβέρνηση ότι φταίει και εναντίον ποιου θα απαντήσει;», σχολίασε.

