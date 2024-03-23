Λογαριασμός
Σιγή ιχθύος από τον Πούτιν για το μακελειό στη Μόσχα

Η μόνη αναφορά μέχρι στιγμής είναι πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αλεξάντερ Λουκασένκο επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας

Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει προβεί ακόμη σε κάποια δημόσια δήλωση για το μακελειό στη αίθουσα συναυλιών της Μόσχας, το απόγευμα της Παρασκευής, την πιο θανατηφόρα στη χώρα εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η μόνη αναφορά που έγινε γνωστή είναι πως τόσο ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος, όσο και ο Λευκορώσος ομόλογός του Αλεξάντερ Λουκασένκο επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν σήμερα, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το Κρεμλίνο.

Παράλληλα, ο Πούτιν ευχήθηκε στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία συνέλαβε 11 ανθρώπους μεταξύ των οποίων 4 υπόπτους που πιστεύεται ότι εμπλέκονται άμεσα στη χθεσινή επίθεση σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, η οποία στοίχισε τη ζωή μέχρι στιγμής σε 115 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, ενώ η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB, ανακοίνωσε ότι οι ύποπτοι είχαν «επαφές» στην Ουκρανία.

Την ευθύνη για την επίθεση αυτή έχει αναλάβει η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), ενώ η Ουκρανία έχει αρνηθεί ήδη από χθες οποιαδήποτε ανάμειξή της στην επίθεση. 

