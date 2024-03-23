Ολοένα και αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την τρομοκρατική επίθεση στον συναυλιακό χώρο "Crocus" , φτάνοντας τους 115 όπως ανακοίνωσε η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά.

Παράλληλα, έντεκα άτομα έχουν συληφθεί συνολικά εκ των οποίων 4 συμμετείχαν άμεσα στην τρομοκρατική επίθεση στον συναυλιακό χώρο "Crocus", σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε ο επικεφαλής της FSB με τις ρωσικές αρχές να κάνουν λόγο για «επαφή» των ενόπλων με την Ουκρανία.

Η RIA αναφέρει στο κανάλι της στο Telegram, επικαλούμενη το Κρεμλίνο, ότι «Ο επικεφαλής της FSB ανέφερε στον Βλαντιμίρ Πούτιν τη σύλληψη 11 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων 4 τρομοκρατών που εμπλέκονται άμεσα στην τρομοκρατική επίθεση στο "Crocus"».

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας σε δήλωσή της είπε τα εξής:

«Ως αποτέλεσμα των ενεργειών των ειδικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων 4 τρομοκράτες που συμμετείχαν άμεσα στην τρομοκρατική επίθεση στο Crocus City Hall. Μετά τη διάπραξη της τρομοκρατικής επίθεσης, οι εγκληματίες σκόπευαν να περάσουν τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα και είχαν σχετικές επαφές από την ουκρανική πλευρά. Η έρευνα για την τρομοκρατική επίθεση συνεχίζεται».

Υπενθυμίζεται ότι ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, Μικαίλο Ποντόλιακ, δήλωσε την Παρασκευή ότι το Κίεβο δεν είχε καμία σχέση με την επίθεση.

Νωρίτερα, η Ria επικαλούμενη μήνυμα στο Telegram του βουλευτή της Δούμας, Αλεξάντερ Κινστάιν, ανέφερε ότι δύο άτομα συνελήφθησαν στην περιοχή Bryansk της Ρωσίας μετά από καταδίωξη με αυτοκίνητο.

Στους 115 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

Την ίδια ώρα στους 115 έχουν αυξηθεί οι νεκροί από την επίθεση, σύμφωνα με τη Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή, εκ των οποίων τρία είναι παιδιά, ενώ 121 άνθρωποι υπολογίζεται ότι νοσηλεύονται, εκ των οποίων 44 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αντρέι Βορόμπιεφ, κυβερνήτη της περιφέρειας της Μόσχας, ο αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να «αυξηθεί σημαντικά».

Τους 143 έχουν φτάασει οι νεκροί όπως δήλωσε στο Telegram η Μαργκαρίτα Σιμόνιαν, μια δημοσιογράφος της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης και επικεφαλής του Russia Today, χωρίς να δίνει κάποια πηγή για την πληροφορία αυτή.

Παράλληλα, η Επιτροπή επιβεβαίωσε σύμφωνα με το Tass ότι οι τρομοκράτες χρησιμοποίησαν αυτόματα όπλα κατά τη διάρκεια της επίθεσης και ότι έκαναν χρήση και εύφλεκτου υγρού για να βάλουν φωτιά στο κτίριο.

Υπενθυμίζεται ότι την ευθύνη για την επίθεση έχει αναλάβει το Ισλαμικό Κράτος.

Μέχρι στιγμής, το υπουργείο Υγείας δημοσίευσε τα στοιχεία 41 νεκρών.

Άνθρωποι συρρέουν από το πρωί έξω από το κτίριο όπου σημειώθηκε το μακελειό για να αφήσουν ένα λουλούδι.

Στο σημείο του μακελειού, οι ερευνητές εργάστηκαν όλη τη νύχτα για να συγκεντρώσουν στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εγκαταλελειμμένων όπλων και πυρομαχικών που άφησαν οι ένοπλοι.

Οι αρχές της Μόσχας δήλωσαν ότι θα προσφέρουν οικονομική βοήθεια στους πληγέντες και θα οργανώσουν τις κηδείες για τα θύματα.

Ο γραμματέας του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας Νικολάι Πατρούσεφ δήλωσε ότι η χθεσινή επίθεση δείχνει πόσο σοβαρή απειλή είναι η τρομοκρατία και υπογράμμισε ότι οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν.

