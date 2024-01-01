Σαουδική Αραβία: 170 εκτελέσεις θανατοποινιτών το 2023

Οι σαουδαραβικές αρχές εκτέλεσαν 170 θανατοποινίτες το 2023, αριθμός μεγαλύτερος συγκριτικά με το 2022, σύμφωνα με απολογισμό που καταρτίστηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο και βασίστηκε στις ανακοινώσεις των σαουδαραβικών αρχών.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, 170 άνθρωποι που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο εκτελέστηκαν στο σουνιτικό βασίλειο σε σύγκριση με 147 ολόκληρο το 2022. Το 2019 είχε καταγραφεί ρεκόρ 187 εκτελέσεων.

Οι τελευταίες εκτελέσεις έγιναν χθες Κυριακή. Πρόκειται για Σαουδάραβες που είχαν καταδικαστεί για φόνο.

Τριάντα τρία άτομα «που εμπλέκονταν σε υποθέσεις τρομοκρατίας» και δύο στρατιώτες που καταδικάστηκαν για εσχάτη προδοσία είναι μεταξύ των 170 που εκτελέστηκαν μέσα στο 2023.

Το 2022, η Σαουδική Αραβία εκτέλεσε 147 κατάδικους, 81 από τους οποίους σε μία μόνο μέρα, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων από όλο τον κόσμο.

Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τις εκτελέσεις αυτές, που τις περισσότερες φορές γίνονται με αποκεφαλισμό, αλλά οι σαουδαραβικές αρχές θεωρούν τις εκτελέσεις «συμβατές με τη Σαρία» και απαραίτητες για τη «διατήρηση της δημόσιας τάξης».

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης των κρατών που εφαρμόζουν τη θανατική ποινή, πίσω μόνο από την Κίνα και το Ιράν,σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

