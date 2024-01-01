IDF: Ο πόλεμος στη Γάζα θα συνεχιστεί «καθ' όλη τη διάρκεια» του 2024

Ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας θα συνεχιστεί «καθ' όλη τη διάρκεια» του 2024, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προς τους Ισραηλινούς στρατιώτες.

«Ο ισραηλινός στρατός πρέπει να κάνει εκ των προτέρων σχέδια γιατί θα κληθούμε για πρόσθετα καθήκοντα και μάχες κατά τη διάρκεια αυτού του έτους», δήλωσε χθες βράδυ ο Ντάνιελ Χαγκάρι.

Πρόσθεσε ότι δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί έφεδροι θα χρειαστούν για τη συνέχιση των μαχών, τονίζοντας ωστόσο ότι ορισμένοι από αυτούς θα κάνουν ένα διάλειμμα από τον πόλεμο, για να προετοιμαστούν για «μακροχρόνιες μάχες».

«Ορισμένοι από τους εφέδρους θα επιστρέψουν στις οικογένειες και τις εργασίες τους ήδη από αυτήν την εβδομάδα», ανέφερε ο Χαγκάρι, κάτι που «θα τους επιτρέψει να ανακτήσουν δυνάμεις για επερχόμενες επιχειρήσεις το 2024».

Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στους έξι Ισραηλινούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας είτε σκοτώθηκαν από λάθος, είτε από φίλια πυρά.

Το σύνολο ανέρχεται σε 29 στρατιώτες, εκ των οποίων οι 18 σκοτώθηκαν από φίλια πυρά. Άλλοι δύο σκοτώθηκαν από από λάθος πυρά και άλλοι εννέα από ατυχήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισραηλινού στρατού, συνολικά 172 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της χερσαίας εισβολής στον παλαιστινιακό θύλακα. Περισσότεροι από 900 έχουν τραυματιστεί.

Πηγή: skai.gr

