Ο τρομοκράτης της Χαμάς που «έσερνε» το σώμα της Shani Louk στη Γάζα σκοτώθηκε από το Ισραήλ, ισχυρίστηκε ένας ραβίνος.

Η μητέρα της 23χρονης Shani, η οποία σκοτώθηκε από τους τρομοκράτες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, φέρεται να είπε σε έναν κορυφαίο ραβίνο ότι ο τρομοκράτης που «έδειχνε» το σώμα της στη Γάζα στο πίσω μέρος ενός φορτηγού σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η οικογένειά της πέρασε εβδομάδες πιστεύοντας ότι η Shani είχε απαχθεί από το φεστιβάλ Supernova στο νότο στις 7 Οκτωβρίου από τρομοκράτες της Χαμάς - πριν οι Ισραηλινοί στρατιώτες επιβεβαιώσουν ότι σκοτώθηκε αφού βρήκαν θραύσματα του κρανίου της στις 30 Οκτωβρίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.