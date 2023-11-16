Λογαριασμός
Το μέλος της Χαμάς που «έσερνε» το σώμα της Σάνι Λουκ στη Γάζα «σκοτώθηκε», ισχυρίζεται ραβίνος

Η μητέρα της 23χρονης Shani, η οποία σκοτώθηκε από μέλη της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, φέρεται να είπε σε έναν κορυφαίο ραβίνο ότι ο τρομοκράτης που «έδειχνε» το σώμα της στη Γάζα στο πίσω μέρος ενός φορτηγού σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις

shanilouk

Ο τρομοκράτης της Χαμάς που «έσερνε» το σώμα της Shani Louk στη Γάζα σκοτώθηκε από το Ισραήλ, ισχυρίστηκε ένας ραβίνος.

Η μητέρα της 23χρονης Shani, η οποία σκοτώθηκε από τους τρομοκράτες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, φέρεται να είπε σε έναν κορυφαίο ραβίνο ότι ο τρομοκράτης που «έδειχνε» το σώμα της στη Γάζα στο πίσω μέρος ενός φορτηγού σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η οικογένειά της πέρασε εβδομάδες πιστεύοντας ότι η Shani είχε απαχθεί από το φεστιβάλ Supernova στο νότο στις 7 Οκτωβρίου από τρομοκράτες της Χαμάς - πριν οι Ισραηλινοί στρατιώτες επιβεβαιώσουν ότι σκοτώθηκε αφού βρήκαν θραύσματα του κρανίου της στις 30 Οκτωβρίου.

Shani Louk

Πηγή: dailymail.co.uk

TAGS: Χαμάς Λωρίδα της Γάζας
