Σάλος στην Ιταλία με σποτ για την ασφαλή οδήγηση: Οι πρωταγωνιστές δεν φορούν.. ζώνες ασφαλείας

Αίσθηση προκάλεσαν, στην Ιταλία, σποτ του υπουργείου Μεταφορών τα οποία απευθύνονται στους νέους, με στόχο να υπογραμμίσουν την σημασία της προσεκτικής και ασφαλούς οδήγησης.

Στα σποτ δίδεται έμφαση, κυρίως, στο πόσο επικίνδυνο είναι να οδηγεί κάνεις, κοιτώντας το κινητό ή κάνοντας χρήση μαλακών ναρκωτικών.

Sensibilizzare i giovani: il Mit lancia la nuova campagna di comunicazione sulla #sicurezzastradale: “Fai l’unica scelta possibile”.

📰https://t.co/7jHWNADyin pic.twitter.com/116aYbMeM8 — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (@mitgov_it) February 20, 2024

Ο υπουργός Μεταφορών της Ιταλίας, όμως, Ματέο Σαλβίνι, όπως και οι συνεργάτες του, δεν πρόσεξαν κάτι το βασικό: ότι οι πρωταγωνιστές δεν φορούν ζώνη ασφαλείας.

Κάτι που υπογράμμισαν, όμως, οι χρήστες του διαδικτύου και ο ιταλικός τύπος, συχνά με καυστικά σχόλια. Ο σκηνοθέτης των τηλεοπτικών σποτ δήλωσε ότι σύντομα θα γίνουν κάποιες αλλαγές, ώστε το μήνυμα υπέρ της οδικής ασφάλειας να είναι σαφέστερο και χωρίς δυνατότητα παρερμηνείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.