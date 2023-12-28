Λογαριασμός
IDF: Λυπούμαστε για τους νεκρούς στη Γάζα κατά τις αεροπορικές επιδρομές την παραμονή των Χριστουγέννων

Οι IDF ανέφεραν ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι που κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 70 ανθρώπους προκλήθηκαν από λάθος

Γάζα

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις λένε ότι λυπούνται για τους θανάτους και τις ζημιές που προκλήθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι στη Γάζα στις 24 Δεκεμβρίου.

Οι IDF ανέφεραν ότι οφείλονται σε λάθος, σύμφωνα με αξιωματούχο, τον οποίο επικαλέστηκαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τουλάχιστον 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι την περασμένη Κυριακή, με τον αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Μιλώντας στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Kan news, ο Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος είπε ότι η χρήση λανθασμένου τύπου πυρομαχικών οδήγησε σε «εκτεταμένες παράπλευρες ζημιές» και το περιστατικό διερευνάται περαιτέρω.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Μεσανατολικό Νεκροί
