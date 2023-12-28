Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις λένε ότι λυπούνται για τους θανάτους και τις ζημιές που προκλήθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι στη Γάζα στις 24 Δεκεμβρίου.

Οι IDF ανέφεραν ότι οφείλονται σε λάθος, σύμφωνα με αξιωματούχο, τον οποίο επικαλέστηκαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τουλάχιστον 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι την περασμένη Κυριακή, με τον αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Μιλώντας στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Kan news, ο Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος είπε ότι η χρήση λανθασμένου τύπου πυρομαχικών οδήγησε σε «εκτεταμένες παράπλευρες ζημιές» και το περιστατικό διερευνάται περαιτέρω.

