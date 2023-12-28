Πούτιν σε Σι: Η Ρωσία θα πολεμάει στην Ουκρανία για πέντε χρόνια

Τον Μάρτιο του 2023 κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Κινέζου προέδρου στη Μόσχα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στο Σι Τζινπίνγκ, ότι η Ρωσία «θα πολεμάει για (τουλάχιστον) πέντε χρόνια» στην Ουκρανία, γράφει το ιαπωνικό δίκτυο Nikkei επικαλούμενο δικές του πηγές.

Με τις δηλώσεις του αυτές, σύμφωνα με τις πηγές του ιαπωνικού δικτύου, ο Πούτιν προσπάθησε να διαβεβαιώσει την Κίνα ότι ο παρατεταμένος πόλεμος είναι επωφελής για την Ρωσία και σε τελική ανάλυση η Μόσχα θα βγει από αυτόν νικήτρια. Παράλληλα η επισήμανση αυτή, όπως εκτιμούν οι πηγές του Nikkei, ήταν μια προειδοποίηση προς τον Σι να μην αλλάξει την φιλορωσική του στάση.

Ωστόσο η ηγεσία της Κίνας, εκτιμά το δίκτυο Nikkei, είναι αμφίβολο αν θεωρεί αξιόπιστη την δήλωση του Πούτιν για την πρόθεση του να συνεχίσει τον πόλεμο για πέντε χρόνια.

Με γνώμονα τις δηλώσεις αυτές, το Nikkei καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «δεν πρέπει να λαμβάνονται τοις μετρητοίς» και τα μηνύματα που στέλνει ο Πούτιν μέσω των διπλωματικών καναλιών ότι είναι έτοιμος για συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Στις 23 Δεκεμβρίου η εφημερίδα The New York Times επικαλούμενη δύο πρώην υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους έγραψε ότι ο Πούτιν άρχισε από τον Σεπτέμβριο του 2023 να στέλνει μέσω διπλωματικών καναλιών μηνύματα ότι είναι έτοιμος να αρχίσει συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία και να παγώσει την σύγκρουση στην τωρινή γραμμή του μετώπου, υπό τον όρο ότι η Ρωσία θα διατηρήσει τα εδάφη που έχει καταλάβει.

Κατά την άποψη των πηγών του Nikkei, ενδέχεται ο Πούτιν να θέλει απλώς να δημιουργήσει την αυταπάτη ότι οδεύει προς την κατάπαυση του πυρός ή ακόμη και προς την ειρήνη ενόψει των επικείμενων προεδρικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο στην Ρωσία, θεωρώντας ότι μια τέτοια ατμόσφαιρα θα τον ευνοήσει στις επικείμενες εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

