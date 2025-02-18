Ρούμπιο: Όποιοι εμπλέκονται στην σύγκρουση στην Ουκρανία θα πρέπει να συμφωνήσουν στη λύση

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη σύγκρουση στην Ουκρανία θα πρέπει να συμφωνήσουν στη λύση, τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά τη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ στο Ριάντ. Κανείς δεν περιθωριοποιείται, διαβεβαίωσε, στον απόηχο της έκτακτης συνάντησης των Ευρωπαίων στο Παρίσι.

Για να τελειώσει η σύγκρουση στη Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, πρέπει να είναι αποδεκτή σε όλους τους εμπλεκόμενους, περιλαμβανομένων της Ουκρανίας, της Ευρώπης, και της Ρωσίας.

Στόχος μας είναι μια δίκαιη, ανθεκτική, βιώσιμη λύση για το πέρας του πολέμου της Ουκρανίας.

Η ΕΕ, θα πρέπει να εμπλακεί, ‘’κάποια στιγμή’’ ανέφερε ο Μαρκ Ρούμπιο.

Θα διορίσουμε ομάδες για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των αποστολών μας σε Ουάσιγκτον και Μόσχα, ανακοίνωσε.



Υπάρχει ακόμα δουλειά, η σημερινή συνάντηση είναι το πρώτο βήμα ενός μεγάλου και δύσκολου ταξιδιού παρατήρησε ο Ρούμπιο.



Συμφωνήσαμε σε 4 αρχές με τους Ρώσους στις συνομιλίες του Ριάντ ανέφερε.

Αναλυτικά οι τέσσερις αρχές που συμφωνήθηκαν σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο:

Η αποκατάσταση της λειτουργικότητας των αποστολών Ρωσίας – ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα.

Ο διορισμός ομάδας υψηλού επιπέδου από τις ΗΠΑ για να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις και να εργαστεί μέχρι το τέλος της σύγκρουσης στην Ουκρανία με τρόπο που να είναι διαρκής και αποδεκτός από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η εξέταση και η συζήτηση τόσο της γεωπολιτικής όσο και την οικονομικής συνεργασία που θα μπορούσε να προκύψει από τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

"Οι πέντε από εμάς που ήμασταν εδώ σήμερα…(σ.σ Ρούμπιο, Λαβρόφ, Γουόλτς, Γουίτκοφ, Ουσάκοφ) θα παραμείνουμε αφοσιωμένοι σε αυτή τη διαδικασία για να βεβαιωθούμε ότι προχωρά με παραγωγικό τρόπο"

Δήλωσε ότι ‘’εξαιρετικές ευκαιρίες’’ θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμες τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για τη Ρωσία εάν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Ρούμπιο είπε ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία ‘’αρχίζουν να εμπλέκονται στον εντοπισμό εξαιρετικών ευκαιριών που υπάρχουν σε περίπτωση που αυτή η σύγκρουση φτάσει σε ένα αποδεκτό τέλος’’.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σημείωσε ότι υπάρχουν ‘’αξιόπιστες ευκαιρίες’’ για τις ΗΠΑ ‘’να συνεργαστούν με τους Ρώσους γεωπολιτικά σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και, ειλικρινά, σε οικονομικά’’.

Ο Μάικ Γουόλτς σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ τόνισε από πλευράς του ότι "ο ατελείωτος πόλεμος στην Ευρώπη μεταβλήθηκε σε κρέας για τα κανόνια", και είναι απαράδεκτος για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ, σημείωσε ο Γουόλτς, χαίρονται για το γεγονός ότι η Ευρώπη μιλάει για ενισχυμένη συνεισφορά στην ουκρανική ασφάλεια.

Ανώτεροι αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν μετά από τις συνομιλίες με τη ρωσική αντιπροσωπεία ότι αναμένουν οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία να καλύπτουν το εδαφικό και εγγυήσεις ασφάλειας.



Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, διευκρίνισαν ότι οι αντιπροσωπείες δεν όρισαν ημερομηνία για μια σύνοδο κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Λαβρόφ για Τραμπ: «Με αυτόν πρόεδρο, ποτέ δεν θα είχαμε σύγκρουση»

Οι συζητήσεις ήταν χρήσιμες, ακούσαμε ο ένας τον άλλον, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Συμφωνήσαμε να απομακρύνουμε τα εμπόδια από τις διπλωματικές μας αποστολές, και να διορίσουμε απεσταλμένους το συντομότερο δυνατόν τόνισε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Συμφωνήσαμε να συγκροτήσουμε διαδικασία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης της Ουκρανίας. Συμφωνήσαμε επίσης να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για την πλήρη αποκατάσταση της συνεργασίας μας. Υπάρχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για να απομακρύνουμε τα εμπόδια και από την οικονομική συνεργασία σχολίασε δε, δήλωση που ερμηνεύθηκε ότι αφορά τις αμερικανικές κυρώσεις στη Μόσχα σημείωσε.

ΗΠΑ-Ρωσία συμφώνησαν να προχωρήσουν την προσπάθεια για ειρήνη στην Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συμφώνησαν την Τρίτη να αντιμετωπίσουν τις «αγκάθια» στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών και να αρχίσουν να εργάζονται για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ότι η προσπάθεια βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

«Ένα τηλεφώνημα ακολουθούμενο από μία συνάντηση δεν είναι αρκετό για να εδραιωθεί μια διαρκής ειρήνη. Πρέπει να αναλάβουμε δράση, και σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου, Τάμι Μπρους, μετά από τι συνομιλίες των δύο πλευρών στη Σαουδική Αραβία.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι «ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που μπορεί να κάνει την Ουκρανία και τη Ρωσία» να συμφωνήσουν για τη σύναψη ειρήνης. «Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν ειρήνη και αξιοποιούν την ισχυρή θέση που κατέχουν προκειμένου να φέρουν χώρες κοντά. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που μπορεί να κάνει την Ουκρανία και τη Ρωσία να συμφωνήσουν», πρόσθεσε η Τάμι Μπρους.

Για «θετικές» συνομιλίες στο Ριάντ ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας έκανε λόγο ο επικεφαλής του ρωσικού κρατικού ταμείου επενδύσεων Κιρίλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti. Σημειώνεται ότι οι συζητήσεις διήρκεσαν πάνω από τέσσερις ώρες, με το Κρεμλίνο και την Ουάσινγκτον να επιβεβαιώνουν ότι ολοκληρώθηκαν. «Οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και των ΗΠΑ αντιμετώπισαν η μία την άλλη με σεβασμό, ως ισότιμα μέρη», σημείωσε ο Ντμίτριεφ, προσθέτοντας ότι «είναι νωρίς να μιλήσουμε για συμβιβασμούς, οι πλευρές άρχισαν να ακούνε η μία την άλλη».

Μόσχα: «Θετικές» οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας στο Ριάντ

Παράλληλα, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές «πήγαν καλά». «Ήταν μια σοβαρή συζήτηση για όλα τα ζητήματα», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι «είναι απίθανο να πραγματοποιηθεί η συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ την επόμενη εβδομάδα. Συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη συνάντησή τους». Ακόμη, πρόσθεσε ότι «συμφωνήσαμε οι διαπραγματευτές να συζητήσουν για την Ουκρανία. Ο Πούτιν θα αποφασίσει πότε θα αρχίσουν οι επαφές με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία».

Παράλληλα, σε δήλωσή του στο Reuters, ο Ντιμίτριεφ δήλωσε ότι Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι «έχουν ξεχωριστή συζήτηση για τη μελλοντική οικονομική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών τιμών ενέργειας».

Πεσκόφ: Ο Πούτιν είναι έτοιμος να μιλήσει με τον Ζελένσκι «αν χρειαστεί»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε νωρίτερα ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να μιλήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «αν χρειαστεί», αλλά φάνηκε να αμφισβητεί τη νομιμότητά του.

«Ο ίδιος ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι θα ήταν έτοιμος να διαπραγματευτεί με τον Ζελένσκι, αν χρειαστεί, αλλά η νομική βάση των συμφωνιών χρειάζεται συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα ότι η νομιμότητα του Ζελένσκι μπορεί να αμφισβητηθεί», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κυριαρχικό της δικαίωμα και ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να υπαγορεύσει στο Κίεβο πώς θα πρέπει να προσεγγίσει το ζήτημα - αλλά θα τραβήξει μια γραμμή όταν πρόκειται για στρατιωτικές συμμαχίες.

«Μιλάμε για διαδικασίες ολοκλήρωσης και οικονομικής ολοκλήρωσης. Κανείς δεν μπορεί να υπαγορεύσει τίποτα σε καμία χώρα και δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Όσον αφορά όμως το ΝΑΤΟ, είπε: «Δεν θα πρέπει να είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβει κάποιος: Υπάρχει μια εντελώς διαφορετική θέση, φυσικά, σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και αφορούν την άμυνα ή τις στρατιωτικές συμμαχίες».

Σε δηλώσεις που είναι πιθανό να προκαλέσουν περαιτέρω ανησυχία στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι «μια διαρκής και μακροπρόθεσμη βιώσιμη λύση είναι αδύνατη χωρίς μια συνολική εξέταση των θεμάτων ασφάλειας στην ήπειρο».

Πηγή: skai.gr

