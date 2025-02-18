Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην πρωτεύουσα της Τουρκίας Άγκυρα, σύμφωνα με το CNN.

Στόχος της συνάντησης είναι να «ενδυναμώσει περαιτέρω τη συνεργασία» μεταξύ των δύο χωρών, όπως αναφέρει το προεδρικό γραφείο της Τουρκίας.

Η συνάντησή τους πραγματοποιείται την ίδια ημέρα που κορυφαίοι διπλωμάτες της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών συναντήθηκαν στη Σαουδική Αραβία για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το Κίεβο δεν προσκλήθηκε σε αυτές τις συνομιλίες.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών Hakan Fidan συναντήθηκε με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας Rustem Umerov.

Ο υπουργός Εξωτερικών Hakan Fidan συναντήθηκε με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας Rustem Umerov, ο οποίος βρέθηκε στην Άγκυρα στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Volodymyr Zelenskiy στην Τουρκία.

Η συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε στο κτήριο του υπουργείου.

Πηγή: skai.gr

