Στέιτ Ντιπάρτμεντ: ΗΠΑ-Ρωσία συμφώνησαν να προχωρήσουν την προσπάθεια για ειρήνη στην Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συμφώνησαν την Τρίτη να αντιμετωπίσουν τις «αγκάθια» στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών και να αρχίσουν να εργάζονται για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ότι η προσπάθεια βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

«Ένα τηλεφώνημα ακολουθούμενο από μία συνάντηση δεν είναι αρκετό για να εδραιωθεί μια διαρκής ειρήνη. Πρέπει να αναλάβουμε δράση, και σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου, Τάμι Μπρους, μετά από τι συνομιλίες των δύο πλευρών στη Σαουδική Αραβία.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι «ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που μπορεί να κάνει την Ουκρανία και τη Ρωσία» να συμφωνήσουν για τη σύναψη ειρήνης. «Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν ειρήνη και αξιοποιούν την ισχυρή θέση που κατέχουν προκειμένου να φέρουν χώρες κοντά. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που μπορεί να κάνει την Ουκρανία και τη Ρωσία να συμφωνήσουν», πρόσθεσε η Τάμι Μπρους.

Για «θετικές» συνομιλίες στο Ριάντ ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας έκανε λόγο ο επικεφαλής του ρωσικού κρατικού ταμείου επενδύσεων Κιρίλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti. Σημειώνεται ότι οι συζητήσεις διήρκεσαν πάνω από τέσσερις ώρες, με το Κρεμλίνο και την Ουάσινγκτον να επιβεβαιώνουν ότι ολοκληρώθηκαν. «Οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και των ΗΠΑ αντιμετώπισαν η μία την άλλη με σεβασμό, ως ισότιμα μέρη», σημείωσε ο Ντμίτριεφ, προσθέτοντας ότι «είναι νωρίς να μιλήσουμε για συμβιβασμούς, οι πλευρές άρχισαν να ακούνε η μία την άλλη».

Πηγή: skai.gr

