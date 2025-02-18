Λαβρόφ: Συμφωνήσαμε σε διαδικασία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης της Ουκρανίας

Οι συζητήσεις ήταν χρήσιμες, ακούσαμε ο ένας τον άλλον, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στο Ριάντ.

Συμφωνήσαμε να απομακρύνουμε τα εμπόδια από τις διπλωματικές μας αποστολές, και να διορίσουμε απεσταλμένους το συντομότερο δυνατόν τόνισε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Συμφωνήσαμε να συγκροτήσουμε διαδικασία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης της Ουκρανίας. Συμφωνήσαμε επίσης να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για την πλήρη αποκατάσταση της συνεργασίας μας. Υπάρχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για να απομακρύνουμε τα εμπόδια και από την οικονομική συνεργασία σχολίασε δε, δήλωση που ερμηνεύθηκε ότι αφορά τις αμερικανικές κυρώσεις στη Μόσχα σημείωσε.



Επιδείξαμε διμερή δέσμευση για να βρούμε λύσεις, ανέφερε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Η επίθεση της Ουκρανίας στον αγωγό CPC (ο ρωσικός αγωγός μεταφέρει πετρέλαιο μέσω Καζακστάν) αποδεικνύει ότι ο Ζελένσκι και η ομάδα του πρέπει να ‘’χαλιναγωγηθούν’’.

‘’Μπορώ να πω ότι οι σημερινές συζητήσεις δεν ήταν ανεπιτυχείς’’ παρατήρησε ακόμα ο υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος.

"Οποιαδήποτε ανάπτυξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία είναι παντελώς απαράδεκτη" διεμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ.

Σημειώσαμε, επισήμανε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ο πρώτος από τους δυτικούς ηγέτες που είπε ότι το να ‘’συρθεί’’ η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ ήταν ένας από τους κύριους [λόγους πίσω από] αυτό που συμβαίνει, ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του Μπάιντεν. ‘’Αν ο Τραμπ ήταν πρόεδρος, αυτό δεν θα είχε συμβεί ποτέ’’ παρατήρησε.



Ο πρόεδρος Πούτιν τόνισε πολλές φορές ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ και η απορρόφηση της Ουκρανίας από το ΝΑΤΟ ήταν άμεση απειλή για τη Ρωσική Ομοσπονδία και την κυριαρχία μας, υπογράμμισε ο Λαβρόφ.

Ο Λαβρόφ απέρριψε τις εικασίες των μέσων ενημέρωσης για ένα πιθανό σχέδιο τριών σημείων για την Ουκρανία, το οποίο ανέφεραν ορισμένα μέσα ενημέρωσης.

Ρούμπιο: "Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να συμφωνήσουν σε λύση"

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη σύγκρουση στην Ουκρανία θα πρέπει να συμφωνήσουν στη λύση, τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του. Κανείς δεν περιθωριοποιείται, διαβεβαίωσε, στον απόηχο της έκτακτης συνάντησης των Ευρωπαίων στο Παρίσι.

Για να τελειώσει η σύγκρουση στη Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, πρέπει να είναι αποδεκτή σε όλους τους εμπλεκόμενους, περιλαμβανομένων της Ουκρανίας, της Ευρώπης, και της Ρωσίας.

Υπάρχει ακόμα δουλειά, η σημερινή συνάντηση είναι το πρώτο βήμα ενός μεγάλου και δύσκολου ταξιδιού παρατήρησε ο Ρούμπιο.



Δήλωσε ότι ‘’εξαιρετικές ευκαιρίες’’ θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμες τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για τη Ρωσία εάν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.



Ο Ρούμπιο είπε ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία ‘’αρχίζουν να εμπλέκονται στον εντοπισμό εξαιρετικών ευκαιριών που υπάρχουν σε περίπτωση που αυτή η σύγκρουση φτάσει σε ένα αποδεκτό τέλος’’.



Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σημείωσε ότι υπάρχουν ‘’αξιόπιστες ευκαιρίες’’ για τις ΗΠΑ ‘’να συνεργαστούν με τους Ρώσους γεωπολιτικά σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και, ειλικρινά, σε οικονομικά’’.



Συμφωνήσαμε σε 4 αρχές με τους Ρώσους στις συνομιλίες του Ριάντ ανέφερε.

Μόσχα: «Θετικές» οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας στο Ριάντ

Για «θετικές» συνομιλίες στο Ριάντ ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας έκανε λόγο ο επικεφαλής του ρωσικού κρατικού ταμείου επενδύσεων Κιρίλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti. Σημειώνεται ότι οι συζητήσεις διήρκεσαν πάνω από τέσσερις ώρες, με το Κρεμλίνο και την Ουάσινγκτον να επιβεβαιώνουν ότι ολοκληρώθηκαν. «Οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και των ΗΠΑ αντιμετώπισαν η μία την άλλη με σεβασμό, ως ισότιμα μέρη», σημείωσε ο Ντμίτριεφ, προσθέτοντας ότι «είναι νωρίς να μιλήσουμε για συμβιβασμούς, οι πλευρές άρχισαν να ακούνε η μία την άλλη».

Παράλληλα, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές «πήγαν καλά». «Ήταν μια σοβαρή συζήτηση για όλα τα ζητήματα», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι «είναι απίθανο να πραγματοποιηθεί η συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ την επόμενη εβδομάδα. Συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη συνάντησή τους». Ακόμη, πρόσθεσε ότι «συμφωνήσαμε οι διαπραγματευτές να συζητήσουν για την Ουκρανία. Ο Πούτιν θα αποφασίσει πότε θα αρχίσουν οι επαφές με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία».

Παράλληλα, σε δήλωσή του στο Reuters, ο Ντιμίτριεφ δήλωσε ότι Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι «έχουν ξεχωριστή συζήτηση για τη μελλοντική οικονομική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών τιμών ενέργειας».

Πεσκόφ: Ο Πούτιν είναι έτοιμος να μιλήσει με τον Ζελένσκι «αν χρειαστεί», αλλά το Κρεμλίνο αμφισβητεί τη νομιμότητα του Ουκρανού προέδρου

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε νωρίτερα ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να μιλήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «αν χρειαστεί», αλλά φάνηκε να αμφισβητεί τη νομιμότητά του.

«Ο ίδιος ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι θα ήταν έτοιμος να διαπραγματευτεί με τον Ζελένσκι, αν χρειαστεί, αλλά η νομική βάση των συμφωνιών χρειάζεται συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα ότι η νομιμότητα του Ζελένσκι μπορεί να αμφισβητηθεί», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κυριαρχικό της δικαίωμα και ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να υπαγορεύσει στο Κίεβο πώς θα πρέπει να προσεγγίσει το ζήτημα - αλλά θα τραβήξει μια γραμμή όταν πρόκειται για στρατιωτικές συμμαχίες.

«Μιλάμε για διαδικασίες ολοκλήρωσης και οικονομικής ολοκλήρωσης. Κανείς δεν μπορεί να υπαγορεύσει τίποτα σε καμία χώρα και δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Όσον αφορά όμως το ΝΑΤΟ, είπε: «Δεν θα πρέπει να είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβει κάποιος: Υπάρχει μια εντελώς διαφορετική θέση, φυσικά, σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και αφορούν την άμυνα ή τις στρατιωτικές συμμαχίες».

Σε δηλώσεις που είναι πιθανό να προκαλέσουν περαιτέρω ανησυχία στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι «μια διαρκής και μακροπρόθεσμη βιώσιμη λύση είναι αδύνατη χωρίς μια συνολική εξέταση των θεμάτων ασφάλειας στην ήπειρο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.