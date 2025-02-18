Λογαριασμός
Ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις για την επόμενη φάση της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Αίγυπτος και Κατάρ κατάφεραν να διασφαλίσουν την απελευθέρωση των ομήρων που απομένουν και των Παλαιστινίων κρατούμενων το Σάββατο

Όμηροι

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο γύρος των συζητήσεων σχετικά με τη δεύτερη φάση της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα σύμφωνα με αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης, όπως μεταδίδει το Reuters. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, Αίγυπτος και Κατάρ κατάφεραν να διασφαλίσουν την απελευθέρωση των ομήρων που απομένουν και των Παλαιστινίων κρατούμενων το Σάββατο.

