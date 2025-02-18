Για «θετικές» συνομιλίες στο Ριάντ ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας έκανε λόγο ο επικεφαλής του ρωσικού κρατικού ταμείου επενδύσεων Κιρίλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti. Σημειώνεται ότι οι συζητήσεις διήρκεσαν πάνω από τέσσερις ώρες, με το Κρεμλίνο και την Ουάσινγκτον να επιβεβαιώνουν ότι ολοκληρώθηκαν. «Οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και των ΗΠΑ αντιμετώπισαν η μία την άλλη με σεβασμό, ως ισότιμα μέρη», σημείωσε ο Ντμίτριεφ, προσθέτοντας ότι «είναι νωρίς να μιλήσουμε για συμβιβασμούς, οι πλευρές άρχισαν να ακούνε η μία την άλλη».

Παράλληλα, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές «πήγαν καλά». «Ήταν μια σοβαρή συζήτηση για όλα τα ζητήματα», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι «είναι απίθανο να πραγματοποιηθεί η συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ την επόμενη εβδομάδα. Συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη συνάντησή τους». Ακόμη, πρόσθεσε ότι «συμφωνήσαμε οι διαπραγματευτές να συζητήσουν για την Ουκρανία. Ο Πούτιν θα αποφασίσει πότε θα αρχίσουν οι επαφές με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία».

Παράλληλα, σε δήλωσή του στο Reuters, ο Ντιμίτριεφ δήλωσε ότι Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι «έχουν ξεχωριστή συζήτηση για τη μελλοντική οικονομική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών τιμών ενέργειας».

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι «ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και ο Ρώσος ομόλογός του συμφώνησαν να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός διαβουλεύσεων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων στις σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας». Ακόμη, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «Ρούμπιο και Λαβρόφ συμφώνησαν να διορίσουν ομάδες υψηλού επιπέδου για να αρχίσουν να εργάζονται για την πορεία τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατόν». Συμφώνησαν επίσης σε μελλοντική συνεργασία πάνω σε θέματα αμοιβαίου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος και σε ιστορικές οικονομικές και επενδυτικές ευκαιρίες που θα προκύψουν από τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Ένα τηλεφώνημα και μια συνάντηση δεν αρκούν για να εδραιωθεί μια διαρκής ειρήνη», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου, Τάμι Μπρους, μετά τις συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία.

Από αμερικανικής πλευράς, στη διαπραγματευτική ομάδα συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκ Ρούμπιο, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Μάικ Γουόλτς και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ. Ο Γουίτκοφ είναι ένας δισεκατομμυριούχος κτηματομεσίτης και προσωπικός φίλος του Τραμπ και έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών συνομιλιών από τότε που ο Τραμπ κέρδισε τις; προεδρικές εκλογές - νωρίτερα αυτόν τον μήνα συναντήθηκε με τον Πούτιν για ένα διαφορετικό θέμα.

Από τη ρωσική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Τόσο ο Λαβρόφ όσο και ο Ουσακόφ είναι πολύ έμπειροι διπλωμάτες με πολλά χρόνια στο πλευρό του Πούτιν, βοηθώντας τον να εφαρμόσει τη ρωσική εξωτερική πολιτική.

Πεσκόφ: Ο Πούτιν είναι έτοιμος να μιλήσει με τον Ζελένσκι «αν χρειαστεί», αλλά το Κρεμλίνο αμφισβητεί τη νομιμότητα του Ουκρανού προέδρου

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε νωρίτερα ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να μιλήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «αν χρειαστεί», αλλά φάνηκε να αμφισβητεί τη νομιμότητά του.

«Ο ίδιος ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι θα ήταν έτοιμος να διαπραγματευτεί με τον Ζελένσκι, αν χρειαστεί, αλλά η νομική βάση των συμφωνιών χρειάζεται συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα ότι η νομιμότητα του Ζελένσκι μπορεί να αμφισβητηθεί», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κυριαρχικό της δικαίωμα και ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να υπαγορεύσει στο Κίεβο πώς θα πρέπει να προσεγγίσει το ζήτημα - αλλά θα τραβήξει μια γραμμή όταν πρόκειται για στρατιωτικές συμμαχίες.

«Μιλάμε για διαδικασίες ολοκλήρωσης και οικονομικής ολοκλήρωσης. Κανείς δεν μπορεί να υπαγορεύσει τίποτα σε καμία χώρα και δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Όσον αφορά όμως το ΝΑΤΟ, είπε: «Δεν θα πρέπει να είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβει κάποιος: Υπάρχει μια εντελώς διαφορετική θέση, φυσικά, σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και αφορούν την άμυνα ή τις στρατιωτικές συμμαχίες».

Σε δηλώσεις που είναι πιθανό να προκαλέσουν περαιτέρω ανησυχία στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι «μια διαρκής και μακροπρόθεσμη βιώσιμη λύση είναι αδύνατη χωρίς μια συνολική εξέταση των θεμάτων ασφάλειας στην ήπειρο».

Ζαχάροβα: Μη αποδεκτή η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα ήταν «μη αποδεκτή» για τη Μόσχα, δήλωσε νωρίτερα σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ... είναι απαράδεκτη για εμάς. Δημιουργεί σοβαρές απειλές για την ασφάλειά μας και θα οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες για όλη την Ευρώπη», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα σε συνέντευξη Τύπου.

Η Ζαχάροβα δήλωσε επίσης ότι «η άρνηση ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ τώρα δεν είναι αρκετή», υποδηλώνοντας ότι η Μόσχα μπορεί να θέλει πιο μακροπρόθεσμες εγγυήεις ότι δεν θα επιτραπεί στην Ουκρανία να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία στο μέλλον.

ΟΗ ίδια κάλεσε το ΝΑΤΟ να «αποκηρύξει τις υποσχέσεις του Βουκουρεστίου του 2008», αναφερόμενη στη συμφωνία της συμμαχίας κατά τη σύνοδο κορυφής στη ρουμανική πρωτεύουσα, όπου δώθηκε στην Ουκρανία και τη Γεωργία μια υπόσχεση για ενδεχόμενη ένταξη μελλοντικά.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ «έσβησε» τις ελπίδες της Ουκρανίας για άμεση ένταξη στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό σενάριο στο πλαίσιο μιας διευθέτησης εν μέσω διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Αργότερα, ο Χέγκσεθ φάνηκε να υπαναχωρεί από τις δικές του δηλώσεις, λέγοντας στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ότι «όλα είναι στο τραπέζι» για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Κατά την περσινή σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον, η συμμαχία επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε «μη αναστρέψιμη πορεία» προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα.

Μετά τις δηλώσεις του Χέγκσεθ, ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι η ένταξη της Ουκρανίας «δεν είναι απαραίτητα κάτι που πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση με τη Ρωσία. Είναι κάτι που αποτελεί απόφαση των συμμάχων». Ο αξιωματούχος επέμεινε ότι «η θέση της συμμαχίας δεν έχει αλλάξει και η Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται σε πορεία προς την ένταξη».

