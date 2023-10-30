Ρώσος ραβίνος ζητάει από το Κρεμλίνο να τιμωρήσει το πλήθος που προκάλεσε τα επεισόδια στο αεροδρόμιο του Νταγκεστάν

Ανώτερος Ρώσος ραβίνος κάλεσε σήμερα το Κρεμλίνο να διασφαλίσει ότι οι ταραξίες στην κυρίως μουσουλμανική περιοχή του Νταγκεστάν που εισέβαλαν στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας για να «πιάσουν» εβραίους που επέβαιναν σε πτήση από το Τελ Αβίβ, θα τιμωρηθούν αυστηρά.

Βίντεο που εξασφάλισε το Reuters από το αεροδρόμιο της περιφερειακής πρωτεύουσας του Νταγκεστάν, Μαχατσκαλά, έδειχνε τους ταραξίες, κυρίως νεαρούς άνδρες, να ανεμίζουν παλαιστινιακές σημαίες, να σπάνε γυάλινες πόρτες και να τρέχουν μέσα στο αεροδρόμιο το βράδυ της Κυριακής φωνάζοντας «Allahu Akbar» ή «Ο Θεός είναι Μέγας».

Μια ομάδα εθεάθη να προσπαθεί να αναποδογυρίσει ένα περιπολικό της αστυνομίας, ενώ ένα άλλο βίντεο έδειχνε ταραξίες στην πίστα να περικυκλώνουν ένα αεροσκάφος της Red Wings που είχε αφιχθεί από το Τελ Αβίβ.

Ένα πλακάτ που κρατούσαν οι ταραχοποιοί - σύμφωνα με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί - φέρεται να έγραφε: «Δεν υπάρχει θέση για δολοφόνους παιδιών στο Νταγκεστάν». Μια άλλη ανάρτηση έγραφε: «Είμαστε κατά των εβραίων προσφύγων».

Ο Σμουέλ, 26 ετών, ισραηλινός πολίτης και ένας από τους επιβάτες, δήλωσε στην ισραηλινή έκδοση Ynet ότι η αστυνομία είχε επιβιβάσει τους επιβάτες σε ένα λεωφορείο, το οποίο στη συνέχεια καταδιώχθηκε γύρω από το αεροδρόμιο από ταραξίες, ορισμένοι από τους οποίους κατάφεραν να επιβιβαστούν σε αυτό.

«Το λεωφορείο συνέχισε να κάνει κύκλους... και ο κόσμος το κυνηγούσε και πετούσε πέτρες. Έβαλα τη βαλίτσα μου στο παράθυρο», είπε. «Κάποια στιγμή, εκατοντάδες άνθρωποι ήρθαν και σταμάτησαν το λεωφορείο. Μπήκαν μέσα, πήγαιναν σε κάθε επιβάτη και ρωτούσαν αν ήταν μουσουλμάνος ή εβραίος. Εγώ είπα ότι είμαι μουσουλμάνος, γιατί φοβόμουν πάρα πολύ. Ευτυχώς, με πίστεψαν και συνέχισαν», είπε.

Ο ραβίνος Αλεξάντερ Μποροντά, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εβραϊκών Κοινοτήτων της Ρωσίας, ζήτησε να υπάρξει σκληρή απάντηση. Σε δήλωσή του, ο Μποροντά δήλωσε ότι η εξέγερση «υπονόμευσε τα βασικά θεμέλια του πολυπολιτισμικού και πολυεθνικού μας κράτους» και ότι το αντι-ισραηλινό συναίσθημα που τροφοδοτείται από τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή είχε μετατραπεί σε επιθετικότητα κατά των Ρώσων εβραίων.

«Επιπλέον, βλέπουμε ότι οι τοπικές αρχές δεν ήταν προετοιμασμένες για τέτοια περιστατικά και επέτρεψαν ευρείας κλίμακας παραβιάσεις του νόμου και της τάξης και μαζικές διαδηλώσεις με ανοιχτές απειλές κατά των εβραίων και των Ισραηλινών», δήλωσε ο Μποροντά. «Καλώ την ηγεσία της χώρας και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να βρουν και να τιμωρήσουν όλους τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες σε αυτές τις αντισημιτικές ενέργειες με τον αυστηρότερο δυνατό τρόπο», είπε.

Το πλήθος συγκεντρώθηκε στο αεροδρόμιο μετά από ένα μήνυμα στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram που προέτρεπε τους Νταγκεστανούς να συναντήσουν τους «απρόσκλητους επισκέπτες» και να υποχρεώσουν τους επιβάτες της πτήσης να γυρίσουν πίσω και να πάνε αλλού.

Το μήνυμα, το οποίο αναρτήθηκε στο κανάλι Telegram «Utro Dagestan», δεν χρησιμοποιούσε τη λέξη «εβραίος», αλλά αναφερόταν στους επιβάτες του αεροπλάνου αποκαλώντας τους «ακάθαρτους». «Πρέπει να τους περιμένουμε στο δρόμο έξω από το αεροδρόμιο και να τους πιάσουμε πριν πάρουν το δρόμο τους», ανέφερε το μήνυμα.

Η αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε 60 άτομα σε σχέση με τις ταραχές και αναγνώρισε 150 από τους πιο ενεργούς συμμετέχοντες.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στη Ρωσία τον οποίο επικαλέσθηκε το πρακτορείο ειδήσεων RIA δήλωσε ότι κανένας Ισραηλινός πολίτης δεν είχε τραυματιστεί κατά τις ταραχές και ότι όλοι είχαν απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Το αεροδρόμιο της Μαχατσκαλά άρχισε να λειτουργεί κανονικά σήμερα το απόγευμα, ανακοίνωσε η ρωσική αρχή πολιτικής αεροπορίας, αλλά ανέφερε ότι οι πτήσεις από το Ισραήλ θα ανακατευθύνονταν προσωρινά σε άλλες πόλεις της Ρωσίας.

Απόπειρα της Δύσης «να διχάσει τη ρωσική κοινωνία»

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα πραγματοποιήσει σήμερα συνάντηση για να συζητήσει πώς η Δύση προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την κρίση στη Μέση Ανατολή για να διχάσει τη ρωσική κοινωνία.

Η αναταραχή στο Νταγκεστάν, όπου οι ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας καταπολέμησαν κάποτε μια ισλαμιστική εξέγερση, αποτελεί πονοκέφαλο για τον Πούτιν, ο οποίος διεξάγει πόλεμο στην Ουκρανία και επιθυμεί να διατηρήσει τη σταθερότητα στο εσωτερικό του ενόψει των αναμενόμενων προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η βία ήταν αποτέλεσμα «εξωτερικής επιρροής» και ότι οι «κακοπροαίρετοι» χρησιμοποίησαν τις εικόνες των δεινών στη Γάζα για να ξεσηκώσουν τον κόσμο.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε σήμερα ότι η έφοδος χθες Κυριακή στο αεροδρόμιο της Μαχατσκαλά στην περιοχή του Νταγκεστάν από ένα αγριεμένο πλήθος κατά του Ισραήλ, ήταν αποτέλεσμα μιας «προβοκάτσιας» που ενορχηστρώθηκε εκτός Ρωσίας, με την Ουκρανία να διαδραματίζει έναν «άμεσο και βασικό ρόλο».

Η Ζαχάροβα αναφέρθηκε σε διαδικτυακές πηγές που συνδέονται με τον Ρώσο πρώην βουλευτή Ιλιά Πανομαριόφ, ο οποίος ζει στην Ουκρανία ως αυτοαποκαλούμενος αντάρτης κατά του Κρεμλίνου. Ο Πανμαριόφ δήλωσε ότι ήταν επενδυτής στο κανάλι Utro Dagestan Telegram, αλλά δεν είχε πλέον καμία σχέση με αυτό.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαήλο Ποντολιάκ δήλωσε ότι το Κίεβο δεν έχει καμία σχέση με τις αντι-ισραηλινές ταραχές στην κυρίως μουσουλμανική περιοχή Νταγκεστάν της Ρωσίας, απορρίπτοντας σχετική κατηγορία της Ρωσίας ως αβάσιμη.

«Φυσικά, η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με τo τελευταίο μεγάλης κλίμακας κύμα ξενοφοβικών συναισθημάτων στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε ο Μιχαήλο Ποντόλιακ στο Reuters σε γραπτή δήλωσή του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε χθες Κυριακή τα γεγονότα λέγοντας ότι χαρακτηρίζουν την «διαδεδομένη κουλτούρα μίσους της Ρωσίας προς άλλα έθνη, η οποία προπαγανδίζεται από την κρατική τηλεόραση, τους ειδήμονες και τις αρχές».

Οι ταραχές ακολούθησαν πολλά άλλα αντισημιτικά περιστατικά τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του Βόρειου Καυκάσου της Ρωσίας ως απάντηση στον πόλεμο του Ισραήλ κατά των μαχητών της Χαμάς στη Γάζα. Το Ισραήλ κάλεσε τις ρωσικές αρχές να προστατεύσουν τους Ισραηλινούς και τους εβραίους στις δικαιοδοσίες τους.

Τις τελευταίες ημέρες, ένα υπό κατασκευή εβραϊκό κέντρο στο Νάλτσικ, την πρωτεύουσα της γειτονικής ρωσικής δημοκρατίας Καμπαρντίνο-Μπαλκάρια, πυρπολήθηκε, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η Ρωσία, η οποία επιθυμεί την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών, έχει προσπαθήσει να διατηρήσει επαφή με όλες τις πλευρές στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς, αλλά εξόργισε τις ισραηλινές αρχές προσκαλώντας αντιπροσωπεία της Χαμάς στη Μόσχα. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κάλεσε την Κυριακή τον Ρώσο πρέσβη να δώσει εξηγήσεις.

