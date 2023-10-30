Ιράκ: Ρουκέτες εναντίον βάσης με αμερικανούς στρατιώτες

Τέσσερις ρουκέτες τύπου Κατιούσα εκτοξεύτηκαν σήμερα εναντίον της βάσης Αΐν αλ Άσαντ στο δυτικό Ιράκ, όπου σταθμεύουν αμερικανοί στρατιώτες και μέλη του διεθνούς συνασπισμού, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο αξιωματούχους ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές στην αεροπορική βάση που βρίσκεται στην επαρχία Ανμπάρ.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, έχει καταγραφεί αύξηση των επιθέσεων εναντίον δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράκ και στη Συρία.

Τα προηγούμενα χρόνια, οι βάσεις που φιλοξενούσαν στρατεύματα του διεθνούς συνασπισμού γίνονταν συχνά στόχος επιθέσεων με ρουκέτες και drones. Ωστόσο, από το καλοκαίρι το 2022 οι επιθέσεις αυτές είχαν καταλαγιάσει. Συνήθως σε τέτοιες επιθέσεις δεν ακολουθούσε ανάληψη ευθύνης. Οι ΗΠΑ απέδιδαν την ευθύνη σε οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη.

Περίπου 2.500 Αμερικανοί και άλλοι 1.000 στρατιωτικοί από χώρες-μέλη του διεθνούς συνασπισμού σταθμεύουν σήμερα σε τρεις βάσεις των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

