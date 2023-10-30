Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο ότι έπαιξε «άμεσο, βασικό ρόλο» στις χθεσινές ταραχές στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Νταγκεστάν

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε σήμερα το Κίεβο για «άμεση» εμπλοκή στις αντι-ισραηλινές ταραχές που σημειώθηκαν χθες στο αεροδρόμιο Μαχατσκαλά της ρωσικής καυκάσιας δημοκρατίας του Νταγκεστάν, ο πληθυσμός της οποίας είναι κυρίως μουσουλμανικός.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε σήμερα ότι η έφοδος χθες Κυριακή στο αεροδρόμιο της Μαχατσκαλά στην περιοχή του Νταγκεστάν από ένα αγριεμένο πλήθος κατά του Ισραήλ, ήταν αποτέλεσμα μιας «προβοκάτσιας» που ενορχηστρώθηκε εκτός Ρωσίας, με την Ουκρανία να διαδραματίζει έναν «άμεσο και βασικό ρόλο».

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαήλο Ποντολιάκ δήλωσε ότι το Κίεβο δεν έχει καμία σχέση με τις αντι-ισραηλινές ταραχές στην κυρίως μουσουλμανική περιοχή Νταγκεστάν της Ρωσίας, απορρίπτοντας σχετική κατηγορία της Ρωσίας ως αβάσιμη.

«Φυσικά, η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με τo τελευταίο μεγάλης κλίμακας κύμα ξενοφοβικών συναισθημάτων στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε ο Μιχαήλο Ποντόλιακ στο Reuters σε γραπτή δήλωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

