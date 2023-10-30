Την «πλήρη εμπιστοσύνη» του στον αρχηγό του Ισραηλινού Στρατού, IDF, εξέφρασε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, στον απόηχο προηγούμενων δηλώσεών του που ασκούσε κριτική στις δυνάμεις ασφαλείας για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, τις οποίες απέσυρε, ωστόσο, στη συνέχεια.

Υπενθυμίζεται ότι είχαν υπάρξει έντονες αντιδράσεις για τα σχόλια του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο οποίος αναγκάστηκε να διαγράψει το tweet για τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας και να ζητήσει «συγγνώμη».

«Πρέπει να πω ότι δίνουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην προσέγγιση και την ηγεσία του αρχηγού του Ισραηλινού Στρατού», είπε σήμερα ο Νετανιάχου δημοσίως κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το πιο σημαντικό πράγμα «είναι μια ένωση δυνάμεων», δείχνοντας την κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης για τον πόλεμο και λέγοντας ότι «το έθνος είναι ενωμένο τώρα με τρόπο που δεν ήταν ποτέ».



