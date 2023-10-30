Αμετάβλητο το επίπεδο συναγερμού ασφαλείας στη Βρετανία μετά από τη σύσκεψη της Cobra

Λονδίνος, Θανάσης Γκαβός

Το επίπεδο του συναγερμού ασφαλείας στη Βρετανία διατηρείται στην τρίτη από τις συνολικα πέντε βαθμίδες, επιβεβαιώθηκε κατά τη σημερινή σύσκεψη της επιτροπής αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων Cobra υπό τον Πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ.

Η σύσκεψη με τη συμμετοχή της αρμόδιας για την ασφάλεια Υπουργού Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν και τους επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών ασφαλείας, της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και της αστυνομίας διοργανώθηκε για να αποτιμηθεί ο εγχώριος αντίκτυπος της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας μετά από τη σύσκεψη στην Ντάουνινγκ Στριτ, η κυρία Μπράβερμαν είπε πως το Ενιαίο Κέντρο Εκτίμησης Απειλών διατηρεί για την ώρα την υπάρχουσα εκτίμηση.

Το επίπεδο του συναγερμού ασφαλείας είναι στο «σημαντικό», που σημαίνει πως μια τρομοκρατική επίθεση θεωρείται «πιθανή», αλλά όχι «εξαιρετικά πιθανή» ή «επικείμενη» όπως συνεπάγονται οι δύο ανώτερες βαθμίδες συναγερμού.

Η σύσκεψη εξέτασε τις ανησυχίες που προκαλούνται για τη δημόσια ασφάλεια στη Βρετανία από τον απότομο πολλαπλασιασμό περιστατικών αντισημιτισμού και ισλαμοφοβίας μετά από την ανάφλεξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τις ανησυχίες αυτές έχουν αναδείξει δημοσίως οι επικεφαλής της MI5, της βρετανικής Επιτροπής Αντιμετώπισης Εξτρεμισμού και της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, που έχουν κάνει λόγο για καλά οργανωμένα δίκτυα του Ιράν επί βρετανικού εδάφους τα οποία προσπαθούν να υποδαυλίσουν εντάσεις με πιθανότητα ενεργοποίησης «μοναχικών λύκων» τρομοκρατών.

Αυτές οι δόλιες προσπάθειες πιστεύεται ότι γίνονται και στο πλαίσιο των μαζικότατων διαδηλώσεων των τριών τελευταίων εβδομάδων υπέρ της Παλαιστίνης στο Λονδίνο και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αναφερόμενη στη δήλωσή της σε αυτές τις διαδηλώσεις, η Σουέλα Μπράβερμαν είπε ότι «έχουμε δει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους μετά από τη σφαγή Εβραίων, τη μεγαλύτερη απώλεια ζωών Εβραίων μετά από το Ολοκαύτωμα, φωνάζοντας συνθήματα για τον αφανισμό του Ισραήλ από τον χάρτη - στο μυαλό μου δεν υπάρχει παρά ένας τρόπος να περιγράψω αυτές τις πορείες: είναι πορείες μίσους».

Τα περιστατικά αντισημιτισμού στο Λονδίνο έχουν αυξηθεί κατά 14 φορές από την αρχή του Οκτωβρίου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τριπλασιασμός έχει αντίστοιχα καταγραφεί και στα περιστατικά ισλαμοφοβίας.

Η επιτροπή Cobra συζήτησε και τις πληροφορίες ασφαλείας περι ιρανικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στη Βρετανία με σκοπό τη δημιουργία εντάσεων.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι κάλεσε τους διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηνωμένο Βασίλειο «να προσέχουν την παραπληροφόρηση και τη χειραγώγηση» από αυτά τα κέντρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

