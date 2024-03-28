Η Μόσχα «τα ρίχνει όλα» στο Κίεβο για την τρομοκρατική επίθεση στο Crocus Hall.

Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι ανακάλυψε αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι ένοπλοι που σκότωσαν περισσότερους από 140 ανθρώπους στην επίθεση σε αίθουσα συναυλιών την Παρασκευή στη Μόσχα συνδέονται με «Ουκρανούς εθνικιστές».

Από τις πρώτες ώρες μετά την πιο θανατηφόρα επίθεση στη Ρωσία τα τελευταία 20 χρόνια, η Μόσχα είχε φανεί ότι επιδίωκε να βρει μια σύνδεση της επίθεσης με την Ουκρανία, παρόλο που το Κίεβο αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμιξη και η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη.

Στην ανακοίνωση, η κρατική Επιτροπή αναφέρει για πρώτη φορά ότι ανακάλυψε αποδείξεις για ουκρανική σύνδεση. Αν και περιέγραψε τον χαρακτήρα των εικαζόμενων αποδεικτικών στοιχείων, δεν τα έδωσε στη δημοσιότητα.

«Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας με κρατούμενους τρομοκράτες, της μελέτης τεχνικών συσκευών που κατασχέθηκαν από αυτούς και της ανάλυσης πληροφοριών για οικονομικές συναλλαγές, λήφθηκαν αποδεικτικά στοιχεία για τη σύνδεσή τους με Ουκρανούς εθνικιστές», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή οι δράστες είχαν λάβει σημαντικά ποσά σε μετρητά και κρυπτονομίσματα από την Ουκρανία και ότι ένας άλλος ύποπτος που εμπλέκεται στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας τελεί υπό κράτηση.

Έντεκα άτομα συνελήφθησαν το πρώτο 24ωρο μετά την επίθεση της περασμένης Παρασκευής και οκτώ από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων φερόμενων ένοπλων, έχουν τεθεί υπό κράτηση. Οι επτά είναι από το Τατζικιστάν και οι άλλοι από το Κιργιστάν.

Οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει δημόσια πριν από τις ένοπλες επιθέσεις της Παρασκευής στην Μόσχα ότι είχαν λάβει πληροφορίες για μια πιθανή επίθεση από εξτρεμιστές στη Ρωσία. Αμερικανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι πιστεύουν ότι υπεύθυνο για την επίθεση είναι το Ισλαμικό Κράτος Χορασάν, παρακλάδι της οργάνωσης στο Αφγανιστάν.

Ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας της FSB δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, χωρίς να παράσχει και πάλι αποδεικτικά στοιχεία, ότι πιστεύει ότι στην επίθεση εμπλέκονται η Ουκρανία, μαζί με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.