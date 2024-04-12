Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι χθες Πέμπτη κατέστρεψαν πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο (ASBM) που είχε εκτοξευθεί από περιοχή της Υεμένης ελεγχόμενη από τους αντάρτες Χούθι.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές σε πλοία (του Πολεμικού Ναυτικού) των ΗΠΑ, του συνασπισμού, ή εμπορικά», διαβεβαίωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Από τα μέσα Νοεμβρίου, οι υεμενίτες αντάρτες, μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης», χαλαρής συμμαχίας προσκείμενης στο Ιράν, εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, θαλάσσιες οδούς μείζονος σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Αρχικά έβαζαν στο στόχαστρο πλοία κατ’ αυτούς συνδεόμενα με το Ισραήλ —πλέον θεωρούν επίσης στόχους πλοία συμμάχων του, ιδίως των ΗΠΑ και της Βρετανίας—, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακο που βομβαρδίζεται και πολιορκείται από τον ισραηλινό στρατό από την 7η Οκτωβρίου.

Οι επιθέσεις τους ανάγκασαν μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τα δρομολόγια στην περιοχή στρατηγικής σημασίας, από όπου διερχόταν πριν από τον πόλεμο το 12% ως 15% του παγκόσμιου εμπορίου, κι αύξησαν τα κόστη των θαλάσσιων μεταφορών, αφού πλέον τα πλοία είναι αναγκασμένα να κάνουν τον γύρο της αφρικανικής ηπείρου.

Σε αντίποινα, ΗΠΑ και Βρετανία διεξάγουν από τον Ιανουάριο επιδρομές εναντίον θέσεων και οπλικών συστημάτων των Χούθι στην Υεμένη· ενώ, από τον Δεκέμβριο, η Ουάσιγκτον σχημάτισε ναυτικό σχηματισμό για την «προστασία» της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Παρ’ όλ’ αυτά, οι επιθέσεις των Χούθι δεν σταματούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.