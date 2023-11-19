Δεν επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος τη Washington Post για απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς

Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για την απευλευθέρωση ομήρων αναφέρει ο Λευκς Οίκος συμφωνα με το Reuters.



Ειχε προηγηθεί δημοσίευμα της Washington Post που ανέφερε ότι υστερα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, συντάχθηκε σχέδιο συμφωνίας που προβλέπει την απελευθέρωση τουλάχιστον 50 από τους περίπου 240 ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς, σε αντάλλαγμα για "πενθήμερη παύση πυρός" στη Λωρίδα της Γάζας,

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά για να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών που εμπλέκονται στη σύγκρουση.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το βράδυ του Σαββάτου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε διαψεύσει τις «εσφαλμένες αναφορές» περί επικείμενης συμφωνίας για την απελευθέρωση ορισμένων εκ των περίπου 240 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, διαβεβαιώνοντας τους συμπατριώτες του πως θα ενημερωθούν εφόσον επιτευχθεί τέτοια συμφωνία.

Από την πλευρά της η Χαμάς ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι λόγω των συνεχιζόμενων αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας χάθηκε κάθε επικοινωνία με ορισμένα μέλη της που «φρουρούσαν ισραηλινούς αιχμαλώτους».

Ο Αμπού Ομπάιντα, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ, του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, αναφέρει σε δελτίο Τύπου ότι η τύχη των αιχμαλώτων παραμένει άγνωστη, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.