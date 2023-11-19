Μπανγκλαντές: Τουλάχιστον επτά νεκροί από τον κυκλώνα Μιντίλι - Αγωνία για την τύχη 300 ψαράδων

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Μπανγκλαντές από τον κυκλώνα Μιντίλι. Συνοδευόμενος από σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, ο κυκλώνας – που έφθασε το απόγευμα της Παρασκευής σε αυτήν τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας – άφησε πίσω του τεράστιες καταστροφές.

Τέσσερα μέλη μιας οικογένειας σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε το πλινθόκτιστο σπίτι τους σε κοινότητα που βρίσκεται 400 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πτώσεις δέντρων στις περιφέρειες Τσάτογκραμ και Τανγκάιλ.

Ο κυκλώνας προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές, όπου δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έσπευσαν σε καταφύγια για να προστατευθούν. Πυλώνες ηλεκτροδότησης καταστράφηκαν με αποτέλεσμα αρκετές περιοχές να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Φόβοι εκφράζονται για την τύχη περίπου 300 ψαράδων οι οποίοι επέβαιναν σε 25 μηχανότρατες που δεν πρόλαβαν να επιστρέψουν προτού ο κυκλώνας Μιντίλι αρχίσει να σαρώνει τα παράλια του Μπαγκλαντές. Εικάζεται πως οι αλιείς αναζήτησαν καταφύγιο στην περιοχή του μαγκρόβιου δάσους Σουντορμπόν στον Κόλπο της Βεγγάλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.