Νέες ολονύχτιες ρωσικές επιδρομές στο Κίεβο - Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 29 από τα 38 drones

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, η πολεμική αεροπορία του Κιέβου διευκρινίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed από το ρωσικό έδαφος σε διάφορα κύμα

Ουκρανία

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 29 από τα 38 drones (μη επανδρωμένα αεροσκάφη) που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από τις ρωσικές δυνάμεις, ανακοίνωσε σήμερα η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, η πολεμική αεροπορία του Κιέβου διευκρινίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed από το ρωσικό έδαφος σε διάφορα κύματα.

Η επίθεση σε πολλές ουκρανικές περιφέρειες διήρκεσε από τις 20:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) της Παρασκευής ως τις 04:00 τοπική ώρα σήμερα, Σάββατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία ρωσικές δυνάμεις
