Μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τη Ρωσία και την Ουκρανία να συνεχίζουν τις επιθέσεις τους με drones. Η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαπέλυσε συνολικά 35 drones μιας κατεύθυνσης και δυο κατευθυνόμενους πυραύλους εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών υποδομών της Ουκρανίας κοντά στη γραμμή του μετώπου και σε άλλες περιοχές, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Το γενικό επιτελείο αεροπορίας ανέφερε μέσω Telegram ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν τα 15 από τα ρωσικά drones. Δεν ξεκαθάρισε αν τα υπόλοιπα είκοσι έπληξαν τους στόχους τους. Δεν είναι επίσης σαφές εάν έπληξαν τους στόχους τους δυο πύραυλοι που, κατ’ αυτό, εκτοξεύθηκαν από (σ.σ. σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας) S-300.

Η Ρωσία κατέστρεψε 21 drones της Ουκρανίας

Από την πλευρά της η Ρωσία αναφέρει ότι συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνάς της αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 21 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στους αιθέρες της χερσονήσου της Κριμαίας και τουλάχιστον τεσσάρων ρωσικών περιφερειών τη νύχτα, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το υπουργείο Άμυνας.

Ένδεκα από τα drones καταρρίφθηκαν πάνω από την Κριμαία, σύμφωνα με το RIA. Η χερσόνησος προσαρτήθηκε το 2014 στη Ρωσία από την Ουκρανία, κίνηση που καταδικάζουν το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του.

Ο Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ, ο δήμαρχος της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, ανέφερε μέσω Telegram ότι δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές στην μεγαλύτερη πόλη της χερσονήσου και μείζονα λιμένα, επί δεκαετίες βάση του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Ουκρανικά UAVs καταρρίφθηκαν εξάλλου στις περιφέρειες Τούλα, Καλούγκα, Μπριάνσκ και Μπιέλγκοροντ, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Συντρίμμια κατέπεσαν σε κτίριο σε προάστιο στην πόλη Καλούγκα, πάντως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ούτε διαπιστώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, κατά τον περιφερειάρχη Βλαντίσλαβ Σάψα.

Η Ουκρανία πολλαπλασίασε τις επιθέσεις με drones και πυραύλους στη Ρωσία τους τελευταίους μήνες. Το Κίεβο λέει πως πλήττει στρατιωτικές υποδομές για να μειώσει τη δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο —την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», στην δική του ορολογία— που διέταξε το Κρεμλίνο τον Φεβρουάριο του 2022.

