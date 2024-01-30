Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα συναντηθεί σήμερα στη Νέα Υόρκη με τους «βασικούς δωρητές» της υπηρεσίας για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa), 12 εργαζόμενοι της οποίας κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στην επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Αντόνιο Γκουτέρες.

«Σε προσωπικό επίπεδο ο ΓΓ είναι σοκαρισμένος από τις κατηγορίες εναντίον εργαζομένων στην Unrwa», δήλωσε ο Στεφάν Ντιζαρίκ.

Όμως, πρόσθεσε ο ίδιος, «το μήνυμά του στους δωρητές, κυρίως προς αυτούς που ανέστειλαν τις συνεισφορές τους, είναι να διασφαλιστεί τουλάχιστον η συνέχιση των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας, την ώρα που έχουμε δεκάδες χιλιάδες αφοσιωμένα μέλη προσωπικού, τα οποία εργάζονται στην περιοχή».

Ο Γκουτέρες συναντήθηκε χθες, Δευτέρα, με τη μόνιμη εκπρόσωπο των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, την πρεσβεύτρια Λίντα Τόμας- Γκρίνφιλντ, και θα έχει σήμερα το απόγευμα, στη Νέα Υόρκη, συνάντηση με τους βασικούς δωρητές της Unrwa, σημείωσε ο Ντιζαρίκ.

Ο ΓΓ «είχε ήδη επαφές με τη διοίκηση και δωρητές της Unrwa καθώς και με ηγέτες της περιοχής, όπως ο βασιλιάς Αμπντάλα Β’ της Ιορδανίας και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι», με τον οποίο συνομίλησε τη Δευτέρα.

Στην υπό πολιορκία Λωρίδα της Γάζας η Unrwa, που παρέχει ζωτικής σημασίας βοήθεια στους αμάχους, αντιμετωπίζει δυσκολίες μετά τις καταγγελίες για τη συμμετοχή 12 εργαζομένων της (σε σύνολο 30.000 στην περιοχή) στην αιματηρή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, εξαιτίας της οποίας ξέσπασε ο πόλεμος.

Δώδεκα χώρες -ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γερμανία και η Ιαπωνία- ανέστειλαν τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας, παρά την έκκληση το Σαββατοκύριακο του Γκουτέρες να συνεχιστεί η παροχή βοήθειας.

Η ΕΕ ζήτησε χθες από την Unrwa να δεχθεί «έλεγχο από ανεξάρτητους ειδικούς τους οποίους θα επιλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατς ακύρωσε προγραμματισμένη για αύριο, Τετάρτη, συνάντησή του με τον επικεφαλής της Unrwa Φιλίπ Λαζαρινί και ζήτησε την παραίτησή του.

«Οποιοσδήποτε εργαζόμενος εμπλέκεται σε αυτή την τρομοκρατική ενέργεια θα λογοδοτήσει», τόνισε ο Ντιζαρίκ, αλλά «σε αυτό το στάδιο οι προοπτικές για την Unrwa και τους εκατομμύρια ανθρώπους που βοηθά -όχι μόνο στη Γάζα αλλά και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη, την Ιορδανία, τον Λίβανο και τη Συρία- είναι πολύ ζοφερές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

